Džentlmen futbalových trávnikov, Alessandro Del Piero, má 50 rokov

Na archívnej snímke Alessandro Del Piero. Foto: TASR/AP

Conegliano/Bratislava 9. novembra (TASR) - Alessandro Del Piero patrí medzi najväčšie legendy talianskeho futbalu a na prelome 20. a 21. storočia bol jedným z najlepších futbalistov sveta. Priaznivci obdivovali jeho eleganciu, učebnicovú kopaciu techniku a nádherné góly ´a la Del Piero´.Svoju profesionálnu kariéru spojil s Juventusom Turín, s ktorým sa stal 6-násobným majstrom Talianska, 4-násobným víťazom talianskeho Superpohára, vyhral s ním aj Ligu majstrov, európsky Superpohár a Interkontinentálny pohár. Majster sveta z roku 2006 bude mať v sobotu 9. novembra 50 rokov.Alessandro Del Piero sa narodil 9. novembra 1974 v severotalianskom meste Conegliano. Od malička sníval o tom, že nikdy nezostane bez lopty. Známy je príbeh z detských liet, keď jeho mama obávajúc sa o zdravie svojho syna požiadala jeho prvého trénera, aby ho postavil do bránky, kde sa tak nenabehá, nespotí a nezraní. Jej prosbu však tréner - našťastie pre futbal - nevypočul.Prvým klubom Del Piera sa stal v roku 1982 mládežnícky tím San Vendemiano. V roku 1988 si ho všimli skauti a ako 13-ročný odišiel do Padovy. K seniorskému mužstvu Padova Calcio sa pripojil počas sezóny 1991-1992. Jeho prianie, stať sa profesionálnym futbalistom začalo nadobúdať reálne obrysy.spomína na svoje začiatky v ´starej dáme´ slávny futbalista. Čierno-biely dres obliekol prvýkrát 12. septembra 1993. Kreatívny útočník a tvorca hry sa postupne vypracoval na ikonu Juventusu Turín i talianskej reprezentácie.V klube zotrval až do júna 2012 a verný mu zostal aj po rozsiahlom korupčnom škandále v talianskom futbale známom pod názvom ´Calciopoli´. Juventus po jeho odhalení potrestali odobratím titulov z rokov 2005 i 2006 a preradením do nižšej súťaže - Serie B.Dlhoročný kapitán odohral za Juventus Turín 705 zápasov a s 290 gólmi je historicky najlepším strelcom klubu. Keď sa zrátajú góly vo všetkých súťažiach, Del Piero ich strelil celkove 346.Od roku 1995 do 17. septembra 2024, teda takmer 30 rokov, bol v Juventuse Turín najmladším strelcom tohto talianskeho tímu v Lige majstrov. Až tento rok prekonal rekordný zápis devätnásťročný Turek Kenan Yildiz.Poslednú futbalovú kapitolu svojej mimoriadne úspešnej 19-ročnej kariéry v drese ´starej dámy´ dopísal 21. mája 2012 na olympijskom štadióne v Ríme.uviedol vo svojom liste fanúšikom ´zebier´ Del Piero.Po skončení v Juventuse si to v septembri 2012 namieril do Austrálie. V krajine protinožcov obliekal dve sezóny dres FC Sydney. V roku 2014 prestúpil do klubu Dynamos Dillí a jednu sezónu odohral v novej Indian Super League (ISL).Od roku 1995 bol podhrotový útočník pravidelným členom talianskej reprezentácie, za ktorú zaznamenal 27 presných zásahov v 91 dueloch. V roku 2006 sa výrazne pričinil o to, že ´squadra azzura" si vybojovala titul majstra sveta.V Taliansku sa stal tri razy držiteľom ocenenia za džentlmenské správanie a v roku 2007 získal cenu Golden Foot (Zlatá noha) - ocenenie, ktoré sa udeľuje hráčom s výnimočnými futbalovými a ľudskými vlastnosťami.Vlani v lete zavítal futbalový virtuóz Alessandro del Piero na Slovensko - bol totiž patrónom talianskych futbalových aktivít (Italia Soccer Camp).Ako sa zvykne vravieť, jablko nepadlo ďaleko od stromu a meno Del Piero sa po dvanástich rokoch opäť objavilo v talianskom futbalovom klube Juventus Turín. Pätnásťročná Dorotea, dcéra klubovej legendy Alessandra del Piera, podpísala minulý mesiac zmluvu a bude hrať za miestny dievčenský tím U-17.