Ekitike zostáva vo Frankfurte i po hosťovaní, podpísal päťročnú zmluvu

Frankfurt 26. apríla (TASR) - Futbalový Eintracht Frankfurt odkúpil Huga Ekitikeho, ktorý bol v tíme na hosťovaní z Paríža Saint-Germain. Francúz prišiel do tímu vo februári a pôvodne mal zostať do konca tejto sezóny. Jeho nový kontrakt platí do roku 2029 a má hodnotu 16,5 milióna eur.



Dvadsaťjedenročný Ekitike odohral za tím 12 zápasov vo všetkých súťažiach. Svoj jediný gól strelil až minulý piatok proti Augsburgu (3:1). V PSG preňho nebolo miesto v dôsledku príchodu Randala Kola Muaniho, ktorého kúpil francúzsky majster práve z Frankfurtu. "Hugo dokázal svoju kvalitu. Sme si istí jeho potenciálom a tešíme sa, že ho uvidíme v drese Eintrachtu aj po tejto sezóne," povedal člen predstavenstva klubu Markus Krösche v oficiálnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.



Frankfurt je v tabuľke nemeckej ligy šiesty a v sobotu ho čaká zápas na pôde Bayernu Mníchov. Bojuje o zaistenie miesta v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy, pred siedmym Freiburgom má náskok 5 bodov.