EKL: AS Rím bol nad sily Hamšíkovho Trabzonsporu

2. zápasy play off EKL:



Elfsborg - Feyenoord Rotterdam 3:1 (1:0)

Góly: 42. Larsson, 50. Bernhardsson, 77. Ndione - 61. Toornstra /R. Boženík bol na lavičke Feyenoordu/

/prvý zápas 0:5, postúpil Feyenoord Rotterdam/



Anorthosis Famagusta - Hapoel Beer Sheva 3:1 (1:1)

Góly: 62. a 69. Christodulopulos, 12. Artymatas - 33. Schechter, ČK: 45. Acolatse (Hapoel)

/prvý zápas 0:0, postúpil Anorthosis Famagusta/



AS Rím - Trabzonspor 3:0 (1:0)

Góly: 20. Cristante, 65. Zaniolo, 84. El Shaarawy /za hostí M. Hamšík odohral celý zápas/

/prvý zápas 2:1, postúpil AS Rím/



FC Kodaň - Sivasspor 5:0 (2:0)

Góly: 24. Stage, 39. Daramy, 57. Lerager, 62. Biel, 76. Hojlund

/prvý zápas 2:1, postúpil FC Kodaň/



Vitesse Arnhem - Anderlecht Brusel 2:1 (1:0)

Góly: 4. a 49. Wittek - 81. Refaelov /za domácich M. Bero odohral celý zápas/

/prvý zápas 3:3, postúpil Vitesse Arhem/



Rosenborg Trondheim - Stade Rennes 1:3 (0:2)

Góly: 68. Vecchia (z 11 m) - 6. del Castillo, 41. Aguerd, 81. Abline

/prvý zápas 0:2, postúpil Stade Rennes/



Maccabi Haifa - Neftči Baku 4:0 (2:0)

Góly: 20. Menachem, 45.+2 Atzili, 52. Haziza (z 11 m), 69. Abu Fani

/prvý zápas 3:3, postúpil Maccabi Haifa/



Lincoln Red Imps - Riga FC 3:1 pp (1:1, 1:1)

Góly: 32. Walker, 105.+1 Chipolina, 120.+2 Ronan - 19. Vakulko

/prvý zápas 1:1, postúpil Lincoln Red Imps/



Bodo/Glimt - Žalgiris Vilnius 1:0 (0:0)

Gól: 62. Solbakken /za hostí J. Sylvestr hral do 70. min/

/prvý zápas 2:2, postúpil Bodo/Glimt/



Kajrat Almaty - Fola Esch 3:1 (3:1)

Góly: 12. a 36. Šušenačev, 28. Love - 43. Mustafič

/prvý zápas 4:1, postúpil Kajrat Almaty/

Bratislava 26. augusta (TASR) - Futbalisti Trabzonsporu nepostúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Po domácej prehre 1:2 nestačili na AS Rím ani v odvete na Olympijskom štadióne a favorizovanému talianskemu súperovi podľahli 0:3. V drese tureckého tímu odohral celý duel kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík.Z postupu sa radoval jeho krajan Matúš Bero, ktorého Vitesse Arnhem dokázalo postúpiť na úkor Anderlechtu Brusel. Po remíze 3:3 v Belgicku vyhral zástupca Eredivisie doma 2:1, Bero odohral celý zápas.Aj Kajrat Almaty si zahrá v skupinovej fáze. Po triumfe 4:1 na ihrisku luxemburskej Foly Esch spečatil postup v domácej odvete play off, v ktorej zvíťazil 3:1. Žalgiris Vilnius neuspel proti nórskemu Bodo/Glimt, keď po domácej remíze 2:2 prehral u súpera 0:1. Slovenský útočník Jakub Sylvestr vyšiel v drese litovského tímu gólovo naprázdno, v 70. minúte striedal.Historicky prvým gibraltárskym účastníkom skupinovej fázy niektorého z európskych pohárov sa stal Lincoln Red Imps, ktorý v play off vyradil lotyšský Riga FC po výsledkoch 1:1 vonku a 3:1 po predĺžení doma. Lincoln sa do play off EKL dostal z Európskej ligy, kde bol v 3. predkole nad jeho sily bratislavský Slovan.