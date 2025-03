Bialystok, Djurgardens, R. Viedeň a Celje postúpili do štvrťfinále

odvety osemfinále EKL:



Cercle Bruggy KSV - Jagiellonia Bialystok 2:0 (1:0)



Góly: 9. van der Bruggen, 51. Augusto



/prvý zápas: 0:3, postúpil Bialystok/







FC Lugano - NK Celje 5:4 pp (4:3, 3:1) - 1:3 v rozstrele



Góly: 42. a 80. Koutsias, 21. Belhadj, 44. Dos Santos, 118. Doumbia - 40. Sešlar, 68. Svetlin, 90.+5 Kučys, 97. Nieto, ČK: 90.+4 Hajdari (Lugano)



/prvý zápas: 0:1, postúpilo Celje/







SK Rapid Viedeň - Borac Banja Luka 2:1 pp (1:1, 0:0)



Góly: 70. Beljo, 96. Schaub - 66. Ogrinec



/prvý zápas: 1:1, postúpil Rapid/







Djurgardens IF - Pafos FC 3:0 (1:0)



Góly: 35. Fallenius, 69. Stensson, 86. Nguen



/prvý zápas: 0:1, postúpil Djurgardens/



Bratislava 13. marca (TASR) - Futbalisti Jagiellonie Bialystok postúpili do štvrťfinále Konferenčnej ligy UEFA. Po domácom triumfe 3:0 im na to stačila aj prehra v osemfinálovej odvete na ihrisku Cercle Bruggy 0:2. Švédsky Djurgardens IF otočil dvojzápas s cyperským Pafos FC, keď doma vyhral 3:0 a postúpil s celkovým skóre 3:1.Ďalej ide aj viedenský Rapid, ktorý v oboch dueloch osemfinále remizoval v riadnom hracom čase s Boracom Banja Luka 1:1. O postupe rakúskeho tímu rozhodol v šiestej minúte predĺženia Louis Schaub. Slovinské Celje vyhralo v jedenástkovom rozstrele v Lugane 3:1, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 5:4 pre domácich, ktorí úvodný duel prehrali 0:1.