Chelsea triumfovala v Heidenheime 2:0 a je naďalej stopercentná

4. kolo ligovej fázy EKL:



FC Astana - Vitoria Guimaraes 1:1 (1:0)



Góly: 40. Kalaica - 89. Ramirez







1. FC Heidenheim - FC Chelsea 0:2 (0:0)



Góly: 51. Nkunku, 86. Mudryk, ČK: 90.+7 Casadei (Chelsea) po 2. ŽK







Cercle Bruggy - Heart of Midlothian 2:0 (1:0)



Góly: 40. Efekele, 90. Magnee







FC Dinamo Minsk - FC Kodaň 1:2 (1:1)



Góly: 13. Adeola - 6. Elyounoussi, 55. Diks (z 11 m)







FC Noah - Vikingur Reykjavík 0:0







FC St. Gallen - TSC Bačka Topola 2:2 (1:1)



Góly: 31. Cisse, 65. Konietzke - 40. a 53. Pantovič







Borac Banja Luka - LASK Linz 2:1 (0:0)



Góly: 82. Despotovič, 89. Skorup - 51. Berisha, ČK: 7. Siebenhandl (Linz)







Molde FK - APOEL Nikózia 0:1 (0:1)



Gól: 41. Laifis







NK Celje - Jagiellonia Bialystok 3:3 (1:1)



Góly: 7. Zec, 54. Nieto, 80. Dieguez (vlastný) - 34. Pululu, 70. Imaz, 78. Hansen



/P. Kováčik (Jagiellonia) sedel na lavičke náhradníkov/







Panathinaikos Atény - HJK Helsinki 1:0 (1:0)



Gól: 33. Toivio (vlastný)







The New Saints - Djurgardens IF 0:1 (0:1)



Gól: 41. Gulliksen



Bratislava 28. novembra (TASR) - Futbalisti FC Chelsea zvíťazili aj vo štvrtom zápase ligovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL) a naďalej figurujú na čele tabuľky. Vo štvrtkovom stretnutí 4. kola triumfovali na pôde Heidenheimu 2:0, po zmene strán sa o to zaslúžili Christopher Nkunku a Mychajlo Mudryk. V drese anglického tímu videl v závere červenú kartu stredopoliar Cesare Casadei.V ďalšom dueli prišiel Guimaraes o prvé body, keď remizoval v Astane 1:1. Rovnako je na tom aj Jagiellonia, ktorá remizovala na trávniku Celje 3:3. Slovenský legionár Peter Kováčik zápas sledoval z lavičky náhradníkov poľského majstra. Bez bodu je naďalej Dinamo Minsk, ktoré podľahlo Kodani 1:2.