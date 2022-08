EKL: DAC privíta FCSB, v MOL Aréne očakávajú návštevu sezóny

Dunajská Streda 2. augusta (TASR) - Futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda čaká po zvládnutom prvom a druhom predkole Európskej konferenčnej ligy omnoho náročnejšia úloha. V stredu o 20.30 h sa predstavia na domácom ihrisku, na ktorom privítajú v úvodnom stretnutí 3. predkola silného súpera FCSB.



Rumunský klub, v minulosti známy ako Steaua Bukurešť, získal rekordných 26 majstrovských titulov a má vo svojej vitríne aj trofej za víťazstvo v Európskom pohári majstrov 1985/1986. Na súpera sa tešia hráči aj diváci, PR manažér DAC Krisztián Nagy pre TASR potvrdil, že v MOL Aréne očakávajú zatiaľ najväčšiu návštevu v sezóne.



Dunajská Streda sa po postupe cez severoírsky FC Cliftonville a potom cez FC Víkingur Göta z Faerských ostrovov naladila na nasledujúcu kvalifikačnú fázu úspechom v 3. kole najvyššej domácej súťaže. V nedeľu zdolala FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:0 a vedie tabuľku Fortuna ligy. Góly strelili Dominik Veselovský, Nikola Krstovič a Zsolt Kalmár. Maďarský reprezentant sa v odvete s Víkingurom ukázal na trávniku po dlhotrvajúcom zranení, gól v lige zaznamenal po 16 mesiacoch.



Trénera Adriana Guľu teší aj forma Krstoviča. Dvadsaťdvaročný čiernohorský útočník strelil gól už v siedmom súťažnom zápase sezóny za sebou a vedie poradie strelcov v EKL (5) aj vo FL (3). Jeho šnúra je však ešte dlhšia, bez gólu nezostal ani v predchádzajúcich troch zápasoch minulej sezóny, v ktorých nastúpil. Spolu teda Krstovičova séria zahŕňa desať zápasov minimálne s jedným presným zásahom. Celkovo v nich skóroval jedenásťkrát. "Vie byť ešte lepší a komplexnejší. Verím, že spoločne budeme pracovať. Kalmár si to postaví po tréningoch, to nie je náhoda. Po tréningoch strieľa z priamych kopov a aj v okolí šestnástky a to si ja cením. Je skúsený a pracuje, nejde hneď domov. A potom príde takáto odmena," uviedol Guľa pre klubový web.



FCSB, druhý tím predchádzajúcej sezóny rumunskej ligy, otvoril ročník v EKL v 2. predkole. Postúpil cez gruzínske Saburtalo Tbilisi po prehre 0:1 u súpera a po triumfe 4:2 doma. Majiteľ George Becali po dvojzápase so Saburtalom prisľúbil priviesť posily a slovo dodržal. Len dva dni pred prvým zápasom proti DAC sa mu podarilo angažovať dvoch futbalistov. Útočníci David Miculescu a Bogdan Rusu prišli z domácej súťaže. "Obaja budú v stredu hrať," citoval Becaliho portál gsp.ro.







3. predkolo EKL 2022/2023 - 1. zápas:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - FCSB /streda 3. augusta, 20.30 h, MOL Aréna/



rozhodcovia: Obrenovič - Kordež, Praprotnik (všetci Slov.)