DAC v 1. predkole proti FC Dila Gori, Žilinu čaká Levadia Tallinn

Žreb 1. predkola EKL:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Dila Gori



MŠK Žilina – Levadia Tallinn



FK Sutjeska – SS Cosmos



Balzan FC - NK Domžale



FC Vaduz – FC Neman Grodno



Ararat-Armenia – KF Egnatia



FC Torpedo Kutaisi – FK Sarajevo



Alashkert FC – FK Arsenal Tivat



FK Željezničar – FC Dinamo Minsk



La Fiorita 1967 – FC Zimbru Kišiňov



NK Maribor – Birkirkara



Dundalk FC – FCB Magpies



Vikingur – Inter Club D´Escalades



FC Progres Niederkorn – SC Gjilani



Linfield FC – KF Vllaznia



KA Akureyri – Connah´s Quay Nomads FC



KF Shkendija – Haverfordwest Country AFC



FC Haka Valkeakoski – Crusaders FC



HB Tórshavn – Derry City



Riga FC – Víkingur Reykjavík



FC Pjunik – JK Narva Trans



Panevežys – FC Milsami Orhei



FC Tobol Kostanay – FC Honka Espoo



FK Makedonija Skopje – FC RFS



KF Dukagjini – Europa FC



Penybont FC – FC Santa Coloma



FC Hegelmann – FC Shkupi 1927



F91 Dudelange – Saint Patrick´s Athletic



B36 Tórshavn – Paide Linnameeskond



Gzira United FC - Glentoran







ďalšie termíny:



21. júna: žreb 2. predkola



13. júla: prvé zápasy 1. predkola



20. júla: druhé zápasy 1. predkola



24. júla: žreb 3. predkola



27. júla: prvé zápasy 2. predkola



3. augusta: druhé zápasy 2. predkola



7. augusta: žreb play off



10. augusta: prvé zápasy 3. predkola



17. augusta: druhé zápasy 3. predkola



24. augusta: prvé zápasy play off



31. augusta: druhé zápasy play off



Nyon 20. júna (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda nastúpia v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti FC Dila Gori. MŠK Žilina sa stretne s tímom Levadia Tallinn. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo švajčiarskom Nyone. Obaja slovenskí účastníci odohrajú prvé zápasy 13. júla na domácom ihrisku, odvety sú na programe 20. júla.Víťaz Slovnaft Cupu Spartak Trnava odštartuje v 2. predkole, žreb je na programe v stredu 21. júna. DAC si zabezpečil účasť v EKL vďaka druhému miestu v uplynulom ročníku Fortuna ligy. Žilina sa prebojoval do tretej najvýznamnejšej európskej klubovej súťaže cez baráž.Európska futbalová únia (UEFA) rozdelila 60 tímov do šiestich skupín, v každej bolo päť nasadených a päť nenasadených klubov. Dunajská Streda mohla okrem gruzínskeho FC Dila Gori dostať za súpera FK Makedonija (Severné Macedónsko), FK Panevežys (Litva), Honku (Fínsko) alebo Narva Trans (Estónsko), nenasadenej Žiline mohli okrem estónskej Levadie vyžrebovať Rigu (Lotyšsko), KF Shkendija (Severné Macedónsko), Havnar Boltfelag (Faerské ostrovy) alebo Crusaders (Severné Írsko).