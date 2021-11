EKL: Ďuriš dal gól, Tottenham šokujúco prehral so slovinským NŠ Mura

5. kolo Európskej konferenčnej ligy:



A-skupina



HJK Helsinki Helsinki – Alaškert FC 1:0 (0:0)



Gól: 48. Tanaka







B-skupina



Flora Tallinn - Partizan Belehrad 1:0 (1:0)



Gól: 44. Miller







E-skupina



Maccabi Haifa – Union Berlín 0:1 (0:0)



Gól: 66. Ryerson







Slavia Praha - Feyenoord Rotterdam 2:2 (1:1)



Góly: 12. Olayinka, 66. Kuchta – 31. a 93. Dessers, ČK: 37. Til (Feyenoord) /I. Schranz hral za domácich do 62. minúty/







G-skupina



NŠ Mura – Tottenham Hotspur 2:1 (1:0)



Góly: 11. Horvat, 94. Marosa – 72. Kane, ČK: 32. Sessegnon (Tottenham)







Stade Rennes - Vitesse Arnhem 3:3 (2:1)



Góly: 9. 38. a 69. Laborde – 41. Huisman, 75. Buitik, 90. Openda /M. Bero hral za hostí celý zápas/







H-skupina



Kajrat Almaty - FC Bazilej 2:3 (1:1)



Góly: 23. Love, 56. Hovhannisjan - 45. Arthur (z 11 m), 69. Zhegrova, 73. Kasami, ČK: 90+3 Vorogovskij (Kajrat) po 2. ŽK







FK Karabach - Omonia Nikózia 2:2 (1:0)



Góly: 43. ĎURIŠ, 90. Gomez – 49. Psaltis (vlastný), 88. Andrade, ČK: 66. Kiko (Nikózia)

Baku 25. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Michal Ďuriš pomohol svojim gólom z penalty k remíze Omonie Nikózia s FK Karabach 2:2 vo štvrtkovom dueli Európskej konferenčnej ligy. Cyperský tím už nemohol postúpiť do vyraďovacej fázy európskej súťaže.V nadstavenom čase ušiel postup do osemfinále hráčom Slavie Praha, kde pôsobí aj Slovák Ivan Schranz. Nad Feyenoordom viedli 2:1, keď Mandousa prekonal druhýkrát Dessers a vyrovnal na 2:2. Slavia tak nevyužila početnú výhodu, v ktorej hrala od 37. minúty po vylúčení Guusa Tila.Vitesse Arnhem s kapitánom Matúšom Berom nevyužil šokujúce zaváhanie Tottenhamu, ktorý prehral so slovinským outsiderom NŠ Mura 1:2. Holandský tím remizoval ma pôde Stade Rennes 3:3.Futbalisti Flory Tallinn vybojovali prvé víťazstvo v B-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL). Vo štvrtkovom súboji 5. kola zdolali doma Partizan Belehrad 1:0 a stále živia šancu na postup do vyraďovacej časti z druhej priečky. Estónsky tím zaostáva pred záverečným kolom za druhým Partizanom o dva body.