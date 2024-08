Baník Ostrava s Holecom a Prokopom postúpil cez Urartu

odvety 2. predkola EKL:



FC Astana - Milsami Orhei 1:0 (0:0)



/prvý zápas: 1:1, FC Astana postúpil/







FC Urartu - Baník Ostrava 0:2 (0:1)



/prvý zápas: 1:5, Ostrava postúpila/



/D. Holec odchytal celý zápas, E. Prekop hral do 63. min./







KF Llapi - Bröndby Kodaň 2:2 (1:0)



/prvý zápas: 0:6, Kodaň postúpila/







Ararat-Armenia - Zimbru Kišiňov 3:1 (1:0)



/prvý zápas: 3:0, Ararat-Armenia postúpil/







NK Bravo - Zrinjski Mostar 1:3 (1:1)



/prvý zápas: 1:0, Mostar postúpil/

Bratislava 1. augusta (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. V zostave so slovenským brankárom Dominikom Holecom a útočníkom Erikom Prekopom zvíťazili vo štvrtkovej odvete 2. predkola na ihrisku arménskeho FC Urartu 2:0. V prvom stretnutí triumfovali 6:0.Futbalisti kazašského tímu FC Astana postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. V odvetnom zápase zvíťazili nad moldavským Milsami Orhei 1:0, čo im po remíze 1:1 v úvodnom stretnutí stačilo na postup.