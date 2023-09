Fenerbahce zdolalo na úvod Nordsjaelland 3:1

Sumáre - 1. kolo skupinovej fázy EKL:



E-skupina:



Legia Varšava - Aston Villa 3:2 (2:2)



Góly: 26. a 51. Muci, 3. Wszolek - 6. Duran, 39. Digne







HŠK Zrinjski Mostar - AZ Alkmaar 4:3 (0:3)



Góly: 48. a 81. Kožulj, 68. Čorluka, 71. Hrvanovič - 10. Van Brederode, 32. Mijnans, 44. De Wit







F-skupina:



KRC Genk - ACF Fiorentina 2:2 (1:2)



Góly: 12. Zeqiri, 85. McKenzie - 7. a 23. Ranieri



/P. Hrošovský (Genk) nastúpil v 87. minúte/







Ferencváros Budapešť - Čukarički 3:1 (2:1)



Góly: 44. Varga (z 11 m), 45.+7 Owusu, 79. Pešič - 26. Ivanovič







G-skupina:



Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen 2:1 (1:1)



Góly: 11. Marmoush (z 11 m), 61. Koch - 22. Polvara







HJK Helsinki - PAOK Solún 2:3 (1:0)



Góly: 36. Bande, 90.+9 Radulovič (z 11 m) - 55. Koulierakis, 81. Despodov, 90.+4 Thomas







H-skupina:



Fenerbahce Istanbul - FC Nordsjaelland 3:1 (2:0)



Góly: 24. Crespo, 30. Batshuayi, 47. Aziz - 55. Villadsen, ŽK: Fred - Osman, Diomande, Svensson. Rozhodca: Bogár (Maď.)



Fenerbahce: Livakovič - Osayi-Samuel, Aziz, Djiku, Oosterwolde - Yandas (69. Yuksek), Crespo, Fred (78. Szymanski) - King (88. Tadič), Batshuayi (69. Nayir), Kent (69. Kahveci)



Nordsjaelland: A. Hansen - Villadsen (68. Barslund), K. Hansen, Nagalo (68. Jensen-Abbew), Frese - Diomande, Tverskov, Dorgeles (46. Svensson) - Osman (46. Rasmussen Theodor), Ingvartsen, Schjelderup (86. Sertdemir)



Bratislava 21. septembra (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul zvíťazili v H-skupine Európskej konferenčnej ligy doma nad FC Nordsjaelland 3:1. Turecký tím si vybudoval dvojgólový náskok už v prvom polčase, krátko po prestávke pridal tretí presný zásah Serdar Aziz. V druhom stretnutíprehral slovenský zástupca FC Spartak Trnava na ihrisku bulharského šampióna Ludogorca Razgrad vysoko 0:4.KRC Genk remizoval doma s Fiorentinou 2:2, stredopoliar belgického tímu Patrik Hrošovský zasiahol do hry až v 87. minúte. O oba presné zásahy finalistu uplynulého ročníka súťaže sa postaral stopér Luca Ranieri, bod pre Genk zariadil v 85. minúte Mark McKenzie. V druhom stretnutísi Ferencváros Budapešť poradil so srbskými Čukaričkami 3:1.V E-skupine dokázala Aston Villa dvakrát dotiahnuť manko proti Legii Varšava. Na druhý presný zásah Albánca Ernesta Muciho z 51. minúty však už účastník anglickej Premier League nenašiel odpoveď a prekvapujúco prehral 2:3. V tej istej skupine viedol Alkmaar po prvom polčase v Mostare 3:0, no domáci Zrinjski sa po prestávke vypäl k hrdinskému výkonu a dokázal otočiť na 4:3. Dva jeho góly vrátane víťazného strelil Zvonimir Kožulj.