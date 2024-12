Fiorentina si zabezpečila osemfinále, Mladá Boleslav končí

záverečné 6. kolo ligovej fázy EKL:



1. FC Heidenheim - FC St. Gallen 1:1 (1:0)



Góly: 30. Theuerkauf - 77. Stanič







APOEL Nikózia - FC Astana 1:1 (0:0)



Góly: 57. Donis - 64. Kazukolovas. ČK: 70. Satsias po druhej ŽK - 65. Ebong po druhej ŽK.







Cercle Bruggy - Basaksehir Istanbul 1:1 (0:0)



Góly: 82. Brunner - 74. Piatek







FC Chelsea - Shamrock Rovers 5:1 (4:1)



Góly: 23., 34. a 45.+3 Guiu, 40. Dewsbury-Hall, 58. Cucurella - 26. Poom







Djurgardens IF - Legia Varšava 3:1 (2:0)



Góly: 24. Nguen, 45.+4 Hummet, 76. Aslund - 56. Wszolek







FC Lugano - AE Pafos 2:2 (2:1)



Góly: 7. Belhadj, 33. Bottani - 4. Saipi (vlastný), 90.+5 Goldar







Borac Banja Luka - Omonia Nikózia 0:0







TSC Bačka Topola - FC Noah 4:3 (1:2)



Góly: 75. a 77. Djakovac, 41. Stanič, 81. Pantovič - 5. a 49. Aias, 15. Ferreira







Heart of Midlothian - FC Petrocub Hincesti 2:2 (0:1)



Góly: 64. Wilson, 70. Spittal - 21. Platica, 83. Mudrac (z 11 m)







Jagiellonia Bialystok - NK Olimpija Ľubľana 0:0







Larne FC - KAA Gent 1:0 (0:0)



Gól: 74. Cosgrove







LASK Linz - Vikingur Reykjavík 1:1 (1:1)



Góly: 26. Ljubičič - 23. Sigurpalsson (z 11 m), ČK: 90. Gunnarsson (Vikingur) po druhej ŽK.







Molde FK - FK Mladá Boleslav 4:3 (2:1)



Góly: 27. Ihler, 42. Král (vlastný), 64. Kaasa, 90.+1 Stenevik - 5. Suchý, 59. Kusej, 61. Vydra



/M. Králik (Ml. Boleslav) hral odohral celý zápas/







NK Celje - The New Saints 3:2 (2:2)



Góly: 20. a 43. Edmilson, 79. Zec - 19. Davies, 42. Holden







Panathinaikos Atény - FC Dinamo Minsk 4:0 (1:0)



Góly: 54. a 65. Tete, 33. Jeremejeff, 85. Ioannidis







Betis Sevilla - HJK Helsinki 1:0 (1:0)



Gól: 27. Cardoso







Rapid Viedeň - FC Kodaň 3:0 (1:0)



Góly: 51. a 65. Wurmbrand, 45.+2 Beljo







Vitória Guimaraes - ACF Fiorentina 1:1 (1:0)



Góly: 33. Gustavo - 87. Mandragora







konečná tabuľka ligovej fázy EKL:



1. FC Chelsea 6 6 0 0 26:5 18*



2. Vitória Guimaraes 6 4 2 0 13:6 14*



3. ACF Fiorentina 6 4 1 1 18:7 13*



4. Rapid Viedeň 6 4 1 1 11:5 13*



5. Djurgardens IF 6 4 1 1 11:7 13*



6. FC Lugano 6 4 1 1 11:7 13*



7. Legia Varšava 6 4 0 2 13:5 12*



8. Cercle Bruggy 6 3 2 1 14:7 11*



--------------------------------------------



9. Jagiellonia Bialystok 6 3 2 1 10:5 11**



10. Shamrock Rovers 6 3 2 1 12:9 11**



11. APOEL Nikózia 6 3 2 1 8:5 11**



12. Pafos 6 3 1 2 11:7 10**



13. Panathinaikos Atény 6 3 1 2 10:7 10**



14. Olimpija Ľubľana 6 3 1 2 7:6 10**



15. Betis Sevilla 6 3 1 2 6:5 10**



16. 1. FC Heidenheim 6 3 1 2 7:7 10**



17. KAA Gent 6 3 0 3 8:8 9**



18. FC Kodaň 6 2 2 2 8:9 8**



19. Vikingur Reykjavík 6 2 2 2 7:8 8**



20. Borac Banja Luka 6 2 2 2 4:7 8**



21. NK Celje 6 2 1 3 13:13 7**



22. Omonia Nikózia 6 2 1 3 7:7 7**



23. FK Molde 6 2 1 3 10:11 7**



24. TSC Bačka Topola 6 2 1 3 10:13 7**



--------------------------------------------



25. Heart of Midlothian 6 2 1 3 6:9 7



26. Istanbul Basaksehir 6 1 3 2 9:12 6



27. FK Mladá Boleslav 6 2 0 4 7:10 6



28. FC Astana 6 1 2 3 4:8 5



29. FC St. Gallen 6 1 2 3 10:18 5



30. HJK Helsinki 6 1 1 4 3:9 4



31. FC Noah 6 1 1 4 6:16 4



32. The New Saints 6 1 0 5 5:10 3



33. Dinamo Minsk 6 1 0 5 4:13 3



34. Larne FC 6 1 0 5 3:12 3



35. LASK Linz 6 0 3 3 4:14 3



36. FC Petrocub-Hincešti 6 0 2 4 4:13 2



* - priamy postup do osemfinále



** - účasť v play off o osemfinále

Bratislava 19. decembra (TASR) - Priamy postup do osemfinálovej fázy futbalovej Európskej konferenčnej ligy (EKL) si zabezpečilo po FC Chelsea ďalších sedem tímov. V záverečnom šiestom kole ligovej fázy si zaistili účasť v marcových bojoch aj Vitoria Guimaraes, ACF Fiorentina, Rapid Viedeň, Djurgardens IF, FC Lugano, Cercle Bruggy a Legia Varšava. Poľský zástupca postúpil aj napriek štvrtkovej prehre.Chelsea mala ako jediná istotu účasti v osemfinále už po piatich dueloch. Stopercentnú bilanciu potvrdili hráčiaj proti írskemu Shamrocku Rovers, ktorý zdolali vysoko 5:1. V drese Londýnčanov sa blysol hetrikom 18-ročný španielsky útočník Marc Guiu, pričom na konte má už šesť presných zásahov v EKL a po ligovej fáze vedie tabuľku strelcov.So súťažou sa naopak lúčia hráči FK Mladá Boleslav. V základnej zostave jediného českého zástupcu figuroval slovenský obranca Martin Králik, ktorý odohral celý duel. Mladá Boleslav viedla na ihrisku nórskeho FK Molde od piatej minúty 1:0, po hodine hry aj 3:2, napokon však vedenie stratila a po víťaznom góle domácich z nadstaveného času spadla aj mimo pásmo zaručujúce účasť v play off.Osem najlepších si zabezpečilo priamu účasť v marcovom osemfinále. Ďalších 16 účastníkov čaká vo februári play off, v ktorej budú tímy od 9. po 16. miesto figurovať ako nasadené, zvyšné budú v pozícii nenasadených mužstiev. Už v piatok je od 13.00 h na programe žreb play off vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).