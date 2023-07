Kadák rozhodol o triumfe Luzernu, Plzeň - Drita 0:0 v 2. predkole

EKL - prvé zápasy 2. predkola:



Alaškert FC - Debrecín VSC 0:1 (0:0)



Ararat-Armenia Jerevan - Aris Solún 1:1 (1:1)



Inter Escaldes - Hibernian FC 2:1 (1:0)



Ordabasy Šymkent - Legia Varšava 2:2 (1:0)



FK Bodö/Glimt - Bohemians Praha 1905 3:0 (1:0) /E. Prekop (Bohemians) hral do 46. min./



FK Gabala - Omonia Nikózia 2:3 (1:1)



APOEL Nikózia - Vojvodina Novi Sad 2:1 (1:0)



CSKA Sofia - ACS Sepsi 0:2 (0:0) /P. Šafranko hral do 67. min., B. Niňaj (obaja Sepsi) nastúpil v 57. min./



Djurgardens IF - FC Luzern 1:2 (1:1) /J. Kadák (Luzern) nastúpil v 79. min a v 82. min strelil víťazný gól/



Ferencváros Budapešť - Shamrock Rovers 4:0 (2:0)



Gżira United - F91 Dudelange 2:0 (0:0)



Kalmar FF - Pjunik Jerevan 1:2 (1:0)



Kecskeméti TE - Riga FC 2:1 (0:0)



Viktoria Plzeň - K.F. Drita 0:0



Torpedo Kutaisi - FC Aktobe 1:4 (0:2)



FC Bazilej - Tobol Kostanaj 1:3 (1:0)



CFR Kluž - Adana Demirspor 1:1 (1:0)



FC Differdange - NK Maribor 1:1 (1:0)



Farul Constanta - Urartu Jerevan 3:2 (2:2)



Maccabi Tel Aviv - CS Petrocub 3:0 (1:0)



PAOK Solún - Beitar Jeruzalem 0:0



Vorskla Poltava - Dila Gori 2:1 (0:0)



KA Akureyri - Dundalk FC 3:1 (3:1)



B36 Tórshavn - Haverfordwest County 2:1 (1:0)



Besiktas Istanbul - KF Tirana 3:1 (2:0)



NK Celje - Vitoria Guimaraes 3:4 (1:2)



Club Bruggy - AGF Aarhus 3:0 (1:0)



KF Dukagjini - HNK Rijeka 0:1 (0:1)



Hapoel Be'er Sheva - FK Panevežys 1:0 (1:0)



NK Osijek - Zalaegerszegi FC 1:0 (0:0)



FC Twente - Hammarby IF 1:0 (0:0)



Torpedo Žodino - AEK Larnaka 2:3 (0:3)



Bratislava 27. júla (TASR) - Bratislava 27. júla (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Kadák rozhodol gólom o triumfe švajčiarskeho FC Luzern na ihrisku Djurgardens IF 2:1 v prvom zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy. Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar prišiel na ihrisko v 79. minúte a strelecky sa presadil po trojminútovom pobyte na trávniku. Český tím Viktoria Plzeň len remizoval doma s kosovským K.F. Drita 0:0. Semifinalista uplynulého ročníka FC Bazilej nestačil na kazašský Tobol Kostanaj, ktorému podľahol 1:3.Nedarilo sa ani druhému českému zástupcovi Bohemians Praha 1905, ktorý prehral na pôde nórskeho FK Bodö/Glimt 0:3. Naopak Slováci Pavol Šafranko s Branislavom Niňajom sa tešili z triumfu svojho rumunského klubu ACS Sepsi na ihrisku bulharského CSKA Sofia 2:0. Andorrské mužstvo Inter Escaldes prekvapujúco zvíťazilo doma nad škótskym Hibernian FC 2:1.Gruzínsky tím Dila Gori, ktorý vyradil v 1. predkole FC DAC 1904 Dunajská Streda, prehral na pôde ukrajinskej Vorskly Poltava 1:2. Hráči rumunského Farul Constanta vyhrali doma nad arménskym Urartom Jerevan 3:2. Duel rozhodoval slovenský arbiter Martin Dohál. Odvety sú na programe vo štvrtok 3. augusta.