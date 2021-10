Mourinho utrpel v Nórsku najťažšiu prehru v trénerskej kariére

Bodö 22. októbra (TASR) – Kouč futbalistov AS Rím Jose Mourinho si pripísal najťažšiu prehru v trénerskej kariére. Jeho zverenci utrpeli v dueli Európskej konferenčnej ligy na pôde nórskeho FK Bodö/Glimt debakel 1:6. Pre portugalského kormidelníka to bol 1008. zápas, ešte nikdy jeho tím neinkasoval poltucet.



„Prehrali sme s mužstvom, ktoré na ihrisku ukázalo väčšiu kvalitu. Čakal som, že podáme oveľa lepší výkon a nórskemu súperovi budeme vyrovnaným protivníkom. Zodpovednosť za debakel nesiem ja. Každá prehra zanechá jazvy, z tejto sa bude ťažké otriasť. V kabíne som bol k hráčom úprimný a čestný," uviedol Mourinho pre web uefa.com.



Po štvrtkovej blamáži priznal, že chladné počasie a umelá tráva boli pre hráčov AS Rím neprekonateľnými prekážkami: „Nevedeli sme sa prispôsobiť náročným podmienkam. Hráme v krátkom slede veľa zápasov, snažím sa rotovať tím. Vinu za debakel nesiem je, pretože je v mojej kompetencii, v akej zostave nastúpime." Bodö/Glimt je so siedmimi bodmi na čele tabuľky C-skupiny. Rimania sú so stratou jedného bodu druhí.



O ďalšie prekvapenie sa postaral holandský tím Vitesse Arnhem v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Matúšom Berom, ktorý v G-skupine zdolal Tottenham Hotspur 1:0. Prvýkrát počas účinkovania v európskych klubových súťažiach získal skalp tímu z anglickej Premier League. O triumfe Arnhemu rozhodol v 78. minúte volejom Maximilian Wittek.



Tottenham bol v ofenzíve bezzubý. Najväčšiu šancu mal Bryan Gil, ktorého strela skončila na brvne. „Už v prvom polčas sme cítili, že môžeme hrať s Tottenhamom vyrovnanú partiu. Na súpera sme vyrukovali s vysokým napádaním, ktoré bolo účinné. V druhom polčase sme zapli ešte na vyššie obrátky, dostali sme Tottenham pod tlak, vypracovali sme si šance a podarilo sa nám streliť gól. Naše víťazstvo považujem za zaslúžené," povedal hrdina Arnhemu pre holandské médiá.