Partizan postúpil do play off, čaká ho Santa Clara

2. zápas 3. predkola EKL:



Partizan Belehrad - FK Soči 2:2 pp (2:2, 0:1), 4:2 v rozstrele z 11 m

Góly: 55. Jojič, 90. Ščekič - 33. a 76. Terechov

/prvý zápas 1:1, do play off postúpil Partizan Belehrad/

Bratislava 13. augusta (TASR) – Futbalisti Partizanu Belehrad sa prebojovali do play off Európskej konferenčnej ligy (EKL). Premožiteľ FC DAC 1904 Dunajská Streda uspel v dramatickom dvojzápase 3. predkola proti FK Soči až v jedenástkovom rozstrele. Po remíze 1:1 v Rusku sa zrodil nerozhodný výsledok 2:2 aj v odvete, rozstrel vyhral domáci tím 4:2. V boji o postup do skupinovej fázy čaká Partizan portugalská Santa Clara.