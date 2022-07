Ružomberskí futbalisti nastúpia v 2. predkole proti FC Riga

FK Kauno Žalgiris - MFK Ružomberok 0:0



ŽK: Girdvainis, Vaitkünas - Domonkos. Rozhodoval: Manouchos (Gréc.)



Žalgiris: Mikelionis - Vaitkünas, Pilibaitis (64. Anaba), Girdvainis, Dapkus, Pejič - Bahlouli (83. Trotman), Sirgedas, Anisas (46. Kayode) - Thuique (64. Sangare), Naah



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán - Morong (46. Tučný), Domonkos (46. Lichý), Kochan, Regáli - Gerec (81. Bobček)



/prvý zápas 0:2, Ružomberok postúpil do 2. predkola/

Marijampole 14. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do 2. predkola Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovej odvete 1. predkola im na ihrisku litovského FK Kauno Žalgiris stačila bezgólová remíza, z domáceho úvodného zápasu si priviezli víťazstvo 2:0.Ružomberok sa v nasledujúcej fáze stretne s lotyšským zástupcom FC Riga, ktorý zdolal v domácej odvete severoírskeho účastníka írskej ligy Derry City 2:0 a zopakoval výsledok z prvého duelu.Ružomberčania pricestovali na litovskú pôdu s dvojgólovým náskokom a v prvom polčase si ho strážili bez vážnejších problémov. Kontrolovali hru a domácich nepúšťali do vážnejšieho ohrozenia Krajčírikovej bránky. V 22. minúte si slovenský vicemajster vypracoval možnosť na otvorenie skóre, Domonkos poslal zvnútra šestnástky krížnu strelu tesne vedľa. V náznakoch šancí Žalgirisu vystrelili nad Bahlouli a Naah. Tesne pred prestávkou smerovala spätná prihrávka na Madleňáka, ktorého v pokutovom území fauloval domáci kapitán Pilibaitis. Kochan však v 44. minúte nepremenil jedenástku, brankár Mikelionis vytlačil jeho strelu na žrď.Liptáci nepochovali gólom do šatne nádeje Kauna a domáci sa po zmene strán vrhli do útoku. Po rohovom kope sa do zakončenia dostal Bahlouli, ale z bezprostrednej blízkosti vypálil vysoko nad. Krajčírik potom vybehnutím zmaril príležitosť striedajúcemu Kayodemu, ktorý si onedlho nabehol do ďalšej šance, no nenamieril presne. Medzitým sa snažil prebrať ofenzívu hostí Regáli, jeho technickú strelu na vzdialenejšiu žrď vytesnil Mikelionis. V 69. minúte opäť fortunaligistovi zavaril Kayode, po rýchlom brejku prenikol až do šestnástky, kde v poslednej chvíli zblokoval jeho zakončenie Fabiš. S pribúdajúcim časom už mali domáci problémy s kondíciou, z čoho plynuli aj niektoré fauly. Po jednom z nich nebezpečne vystrelil z priameho kopu Tučný, Mikelionis vyrazil loptu a neskôr si poradil aj s pokusom Lichého. V úplnom závere nevyužil veľkú príležitosť Sangare, na opačnom konci Mikelionis pokryl ďalšiu nebezpečnú strelu Tučného a v nadstavenom čase opäť nedovolil skórovať ani Lichému.