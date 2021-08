EKL: Trabzonspor s Hamšíkom prehral na domácom ihrisku s AS Rím

1. zápasy play off EKL 2021/2022:



CD Santa Clara - Partizan Belehrad 2:1 (1:0)

Góly: 4. Carvalho, 49. Morita - 54. Vujačič



Pacos Ferreira - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)

Gól: 45. Lucas Silva





Anderlecht Brusel - Vitesse Arnhem 3:3 (2:1)

Góly: 10. a 34. Raman, 90. Verschaeren - 31. Dasa, 46. Frederiksen, 72. Tannane

/M. Bero (Arnhem) odohral celý duel a v 36. min videl ŽK/



Feyenoord Rotterdam - Elfsborg 5:0 (3:0)

Góly: 25., 37. a 48. Sinisterra, 30. Jahanbakhsh, 59. Linssen, ČK: 80. Bijlow - 61. Holst po 2. ŽK

/R. Boženík (Feyenoord) hral od 67. min/



PAOK Solún - NK Rijeka 1:1 (0:1)

Góly: 90.+4 Galešič (vl.) - 33. Lepinjica



Stade Rennes - Rosenborg Trondheim 2:0 (1:0)

Góly: 15. Aguerd, 84. Guirassy



Sivasspor - FC Kodaň 1:2 (0:0)

Góly: 59. James - 55. Diks, 60. Wind



FC Bazilej - Hammarby 3:1 (1:0)

Góly: 30., 87. a 90. Arthur (posledný z 11 m) - 71. Khalili



Fola Esch - Kajrat Almaty 1:4 (1:3)

Góly: 19. Mustafič - 37. a 69. Love (druhý z 11 m), 28. Šušenačev, 43. Alves



Trabzonspor - AS Rím 1:2 (0:0)

Góly: 64. Cornelius - 55. Pellegrini, 81. Šomurodov

/M. Hamšík (Trabzonspor) odohral celý zápas/



Hapoel Beer Ševa - Anorthosis Famagusta 0:0



Neftči Baku - Maccabi Haifa 3:3 (0:1)

Góly: 50. a 66. Lawal, 72. Machmudov - 78. a 90.+6 Chery, 9. Atzili, ČK: 77. Zulfugarli (Baku) po 2. ŽK



Viktoria Plzeň - CSKA Sofia 2:0 (1:0)

Góly: 11. Havel, 72. Mosquera

/M. Káčer nastúpil v 75. min, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) sedel na lavičke náhradníkov/



Riga FC - Lincoln Red Imps 1:1 (0:0)

Góly: 61. Vakulko - 72. Carralero



Žalgiris Vilnius - Bodo/Glimt 2:2 (1:0)

Góly: 7. Kis, 90.+2 Diaw - 49. a 54. Saltnes

/J. Sylvestr (Vilnius) hral do 62. min a v 50. min videl ŽK/



LASK Linz - St. Johnstone 1:1 (0:1)

Góly: 60. Karamoko - 17. Kane



Flora Tallinn - Shamrock Rovers 4:2 (2:1)

Góly: 27. a 87. Miller 13. Zenjov, 76. Sappinen - 44. Burke, 86. Scales



Karabach Agdam - Aberdeen 1:0 (1:0)

Gól: 30. Romero



Raków Čenstochová - KAA Gent 1:0 (0:0)

Gól: 64. Niewulis



KuPS Kuopio - Union Berlín 0:4 (0:3)

Góly: 7. a 31. Awoniyi, 29. Kruse, 90.+3 Voglsammer



Šachtar Karagandy - Maccabi Tel Aviv 1:2 (0:0)

Góly: 73. Umajev - 75. Rikan, 77. Shamir

Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalisti Maccabi Tel Aviv zvíťazili v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 na pôde kazašského Šachtaru Karagandy 2:1. Na umelej tráve Astana Areny v Nur-Sultane síce domáci išli do vedenia v 73. minúte, ale vzápätí favorizovaní hostia dvoma zlepenými gólmi priebeh otočili. Tel Aviv v 3. predkole vyradil slovenského zástupcu Spartak Trnava. Odveta je na programe o týždeň v Izraeli.Hráči Viktorie Plzeň si vypracovali dobrú pozíciu pred odvetou, keď doma zdolali CSKA Sofia 2:0. Už v 11. minúte otvoril skóre Milan Havel, po zmene strán pridal druhý zásah Jhon Mosquera. Slovenský stredopoliar Miroslav Káčer nastúpil v drese Plzne v 75. minúte.Jeho krajan Jakub Sylvestr odohral za Žalgiris Vilnius 62 minút a videl žltú kartu. Litovský klub remizoval na svojom ihrisku s nórskym tímom Bodo/Glimt 2:2.Trabzonspor prehral na domácom ihrisku s AS Rím 1:2. Slovenský stredopoliar Marek Hamšík absolvoval za domácich celý zápas. Plnú minutáž s kapitánskou páskou si pripísal aj Matúš Bero, jeho Vitesse Arnhem remizoval v Bruseli s Anderlechtom 3:3. Slovenský stredopoliar inkasoval žltú kartu. Feyenoord Rotterdam deklasoval Elfsborg 5:0. Slovenský útočník Róbert Boženík nastúpil v 67. minúte.