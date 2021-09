Slovan čaká silný súper, Weiss: Verím, že nám pomôžu aj diváci

Bratislava 16. septembra (TASR) – Futbalisti Slovana chcú vo svojom prvom zápase Európskej konferenčnej ligy bodovať, no tréner Vladimír Weiss vníma silu súpera. Podľa neho prišiel do Bratislavy veľký klub a ak chcú jeho zverenci proti Kodani uspieť, musia okrem pozornej obrany ukázať kvalitu aj smerom do ofenzívy.



Hráči sa na zápas tešia a ako povedal na tlačovej konferencii obranca Lukáš Pauschek, nálada v kabíne je výborná. Kodaň je v dánskej lige na čele tabuľky, pričom ešte neprehrala. V uplynulých troch zápasoch ani raz neinkasovala. „Výsledky svedčia o tom, že majú kvalitu, ale tú máme aj my. Musíme si na nich dať pozor, ale musíme ukázať aj našu kvalitu," povedal Pauschek.



Tréner Weiss nemôže v zápase počítať so svojim synom Vladimírom ml., ktorý si poranil sval v reprezentačnom zápase proti Chorvátsku. Chýbať bude aj opora v obrane. „Pribudol Vlado, nemôže hrať De Marco, ktorý má trest. Abena aj Medveděv sú už v tréningu, ale ešte nebudú hrať," povedal Weiss.



Kormidelník Slovana opísal silu súpera a upozornil, že jeho zverencov čaká veľmi ťažký duel: „Uvidíme, čo nám súper dovolí, ale verím, že budeme úspešní. Musíme ukázať bojovného ducha ako s Olympiakosom, verím, že nám pomôžu aj diváci. Kodaň je veľký klub. Niekto si povie, že z Dánska, ale treba triezvo zhodnotiť ich silu. Tradícia klubu je veľká a musíme si ju vážiť. Verím chlapom, že môžeme zvíťaziť, ale prvý zápas je ťažký. Musíme zmeniť rozostavenie oproti duelu v Dunajskej Strede, možno budeme viac riskovať, uvidíme, ako sa rozhodnem po tréningu. Musíme si dať pozor na španielskeho útočníka Biela, je veľmi nebezpečný, a aj krajní obrancovia hrajú veľmi vysoko. Musíme dobre brániť, ale musíme byť nebezpeční aj vpredu. Bude to fyzicky veľmi ťažký zápas."



Stabilnou súčasťou základnej zostavy FC Kodaň je gruzínsky reprezentačný obranca Davit Chočolava, ktorého Weiss trénoval. „Teším sa na stretnutie s ním, je to dobrý hráč aj chlapec. Je to výborný stopér, uvidíme, čo ukáže zajtra. Ale dokonalý nie je, tak ako nie som ani ja. Musíme na neho niečo vymyslieť," povedal tréner Slovana.



Hráči sa budú opäť musieť vysporiadať s horším terénom, keďže trávnik na štadióne na Tehelnom poli nie je v ideálnom stave. „Po zápase so Žilnou sa musí vymeniť, čiže hrať sa na ňom budú ešte dva zápasy. Nie je to ideálne, ale dá sa na tom hrať. Potom by sme mali dať hybridný trávnik, nemalo by sa stať to, čo teraz," informoval Weiss.