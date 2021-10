Slovan si poradil s Lincolnom a zaknihoval prvé víťazstvo v skupine

F-skupina, 3. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - Lincoln Red Imps 2:0 (0:0)



Góly: 46. Green, 84. Henty, ŽK: Henty, Božikov, Dražič - Toscano. Rozhodovali: Thorarinsson - G. Sigurdsson, B. Sigurdarson (všetci Isl.), 6108 divákov.



Slovan: Chovan - Medveděv (90.+ Hrnčár), Kašia, Božikov, Zmrhal - Čavrič (74. Rabiu), Kankava, Agbo, Green (67. Dražič) - Mráz (67. Da Silva), Henty (90.+ Lichý)



Lincoln: Coleing - Wiseman (51. Sergeant), R. Chipolina, Bernardo Lopes, Toscano - Yahaya, Torrilla (71. Anon), Ross - Britto (71. J. Chipolina), Kike Gomez (82. Casciaro), Carralero (82. Ronan)

Tabuľka:

1. PAOK Solún 3 2 1 0 5:2 7

1. FC Kodaň 3 2 0 1 7:4 6

3. SLOVAN BRATISLAVA 3 1 1 1 4:4 4

4. Lincoln Red Imps 3 0 0 3 1:7 0

Bratislava 22. októbra (TASR) – Futbalisti slovenského majstra Slovana Bratislava získali prvé víťazstvo v F-skupine Európskej konferenčnej ligy 2021/2022. Vo štvrtok na Tehelnom poli zdolali gibraltársky Lincoln Red Imps 2:0. Domáci rozhodli o výhre v druhom polčase, hneď v 46. minúte otvoril skóre Andre Green a v 84. minúte spečatil výsledok Ezekiel Henty.Slovan je po troch kolách na 3. mieste tabuľky so štyrmi bodmi. Lídrom je sedembodový PAOK Solún, ktorý zvíťazil na pôde FC Kodaň 2:1. Druhí Dáni majú šesť bodov, Lincoln je s troma prehrami posledný.Ďalší zápas odohrá Slovan 4. novembra na štadióne Red Imps (18.45 h). Bude to v tejto sezóne s týmto súperom už štvrtá vzájomná konfrontácia, v auguste v 3. predkole Európskej ligy „belasí" zvíťazili na Gibraltári 3:1 a v domácej odvete remizovali 1:1.Slovan začal náporom, už po pár sekundách Medveděv vysunul za obranu hostí Mráza, ktorý vystrelil zvnútra šestnástky len do brankára. Domáci tlačili, ale nevedeli vymyslieť lepšiu finálnu prihrávku. A museli si dávať pozor aj na Lincoln, ktorý vedel vychádzať z ťažkých situácií a solídne kombinoval. V 8. minúte musel zasahovať domáci brankár Chovan pri strele Lopesa. V 14. minúte Chovan nepresne rozohral, ale chybu napravil zákrokom. V 24. minúte mali „belasí" šancu otvoriť skóre z priameho kopu, z dobrej pozície však Henty tesne minul pravý horný roh. Slovan hral pomerne profesorsky a mohol na to doplatiť v 26. minúte. Wiseman unikol po krídle, jeho center Chovan aj Medveděv nezachytili a Britto zblízka netrafil prázdnu bránu. Domáci mohli otvoriť skóre v 42. minúte, Zmrhal sa po akcii s Mrázom dostal do zakončenia v šestnástke, ale trafil len tyč. Neujala sa ani následná nepresná dorážka Čavriča.Aj do druhého polčasu vstúpil Slovan tlakom a už ho dokázal využiť. Kankavov center z ľavej strany prešiel až na opačnú k Medveděvovi a ten šikovne našiel na prvej tyči zakončujúceho Greena - 1:0. O pár minút vystrelil Henty, Mráz ešte v páde loptu minul. Stále sa hralo prevažne na polovici outsidera, v 58. minúte veľmi nepresne vystrelil Green. V 70. minúte si spracoval loptu na hrudi v šestnástke Henty, jeho strela do stredu brány ale veľké nebezpečenstvo neznamenala. Nigérijský útočník sa už však nepomýlil v 84. minúte, loptu si po centri z priameho kopu spracoval na päťke a popod brankára stanovil zaslúžený víťazný výsledok pre Slovan.