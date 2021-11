Futbal-EKL: Slovan remizoval s PAOK Solun 0:0

Slovan Bratislava - PAOK Solún 0:0



Rozhodovali: Higler – Zeinstra, Diks (všetci Hol.), bez divákov.



Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, Božikov, De Marco (90. Da Silva) - Agbo, Rabiu (90. Mráz) - Green (70. Čavrič), Weiss, Zmrhal (70. Dražič) - Henty



PAOK: Paschalakis - Taylor, Varela, Crespo (46. Mihaj), Sidcley - Kurtič, Esiti (64. Schwab) - Živkovič, Kaddouri (72. Murg), Biseswar (86. Mitrita) - Akpom (71. Šwiderski)

Futbalisti Kodane si zabezpečili postup

Lincoln Red Imps - FC Kodaň 0:4 (0:2)



Góly: 5. Jóhannesson, 7. Lerager, 63. Böving, 73. Höjlund. Rozhodovali: Jónasson - Sigurdsson, Árnason (Isl.), ŽK: Rosa, G. Torrilla, Toscano (všetci Lincoln).



Lincoln: Coleing - Wiseman, Lopes, R. Chipolina, Toscano - G. Torrilla (78. Peacock), Rosa, Walker (78. Aňon) - Britto (61. Yahaya), Gomez (61. Ocran), Carralero (42. Ronan)



Kodaň: Grabara - P. Ankersen (64. Jelert), Chočolava, Boilesen (76. Oikonomou), Kristiansen (72. Bengtsson) - Stage, Lerager (64. Höjlund), Jóhannesson - Biel, Haraldsson, Böving (72. Haarbo)

Bratislava 25. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo svojom piatom zápase v F-skupine Európskej konferenčnej ligy s PAOK Solún 0:0. V tabuľke majú "belasí" 8 bodov rovnako ako grécky tím a o tom, kto doplní už istého postupujúceho FC Kodaň, sa rozhodne o dva týždne.Vo svojom poslednom zápase v skupine nastúpia zverenci Vladimíra Weissa st. 9. decembra na ihrisku FC Kodaň, PAOK doma privíta outsidera Lincoln Red Imps.5.kolo EKL:Svižná úvodná desaťminútovka priniesla prvú šancu Slovana, keď sa po peknej kombinácii dostal ku strele Weiss, ale Paschalakis s ňou nemal problémy. Hostia mali predtým k dispozícii priamy kop z dobrej pozície, ale Chovan loptu s prehľadom vyboxoval do bezpečia. Po týchto dvoch situáciách sa Slovan zameral viac na pozornú defenzívu, Grékov nepúšťal do nebezpečných príležitostí. Hostia však mali loptu častejšie na kopačkách a v 31. minúte si vypracovali po kombinácii Akpoma so Sidcleyom výbornú šancu. Lopta sa po centri dostala k Biseswarovi, ale ten ju poslal vysoko nad bránu. Prvý polčas ukončila šanca Medveděva, ktorý po prihrávke Weissa utiekol po pravej strane ihriska, ale svoj strelu poslal vedľa žrde.Ihneď po zmene strán hostia podnikli akciu po pravej strane, ale obrana Slovana tesne pred Chovanom poslala loptu do bezpečia. Loptu mali hostia častejšie na kopačkách, ale v 60. minúte poslal Zmrhal center zľava do šestnástky, lopta našla Greena, ale ten ju hlavou poslal len do náručia brankára PAOK-u. Záver už patril Grékom. Najskôr sa nepodarilo prekonať Chovana Sidcleyovi a po ňom pálil tesne vedľa aj striedajúci Šwiderski. V úplnom závere sa dvakrát blysol perfektným obranným zákrokom Kašia a skóre sa nezmenilo ani po dvoch striedaniach domáceho kormidelníka.Futbalisti FC Kodaň zvíťazili vo štvrtkovom zápase 5. kola F-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde Lincoln Red Imps hladko 4:0 a zabezpečili si priamy postup do jarného osemfinále. Pred záverečným kolom majú štvorbodový náskok pred Slovanom Bratislava a PAOK Solún, ktorí hrali nerozhodne 0:0 a už nemôžu dánsky tím z vedúcej priečky zosadiť.Kodaň mala v Gibraltáre expresný nástup, už v 7. minúte viedla po góloch Ísaka Bergmanna Jóhannessona a Lukasa Leragera 2:0. V druhom dejstve kontrolovala dianie na ihrisku a po rýchlych protiútokoch víťazstvo ešte poistila zásahmi Williama Bövinga a Rasmusa Höjlunda. Pripísala si tak štvrté víťazstvo v skupine, ktorú vedie s 12 bodmi, Lincoln je po piatej prehre za sebou stále bez bodu.F-skupina:V ďalšom zápase slovenský futbalista Michal Ďuriš pomohol svojim gólom z penalty k remíze Omonie Nikózia s FK Karabach (2:2) v dueli Európskej konferenčnej ligy.