Slovan nastúpi v F-skupine proti FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnu

Na archívnej snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. Foto: TASR - Pavol Zachar

Žreb skupinovej fázy EKL 2021/2022:



A-skupina: LASK Linz, Maccabi Tel Aviv, Alaškert Jerevan, HJK Helsinki



B-skupina: KAA Gent, Partizan Belehrad, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta



C-skupina: AS Rím, Zorja Luhansk, CSKA Sofia, FK Bodö/Glimt



D-skupina: AZ Alkmaar, CFR Kluž, FK Jablonec, FC Randers



E-skupina: Slavia Praha, Feyenoord Rotterdam, Union Berlín, Maccabi Haifa



F-skupina: FC Kodaň, PAOK Solún, ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Lincoln Red Imps



G-skupina: Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Vitesse Arnhem, NŠ Mura



H-skupina: FC Bazilej, FK Karabach, Kajrat Almaty, Omonoia Nikózia

Kalendár EKL 2021/2022:



16. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



30. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



21. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



4. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



25. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



9. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



13. decembra: žreb 16-finále



17., 24. februára: 16-finále



25. februára: žreb osemfinále



10., 17. marca: osemfinále



18. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



7., 14. apríla: štvrťfinále



28. apríla, 5. mája: semifinále



25. mája: finále (Tirana)

Istanbul 27. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v F-skupine Európskej konferenčnej ligy stretnú s FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnom Red Imps. Súperov z Dánska, Grécka a Gibraltáru im v piatok prisúdil historicky prvý žreb skupinovej fázy novej súťaže v Istanbule.Úradujúci slovenský šampión, ktorý sa do EKL presunul, po neúspechu v play off Európskej ligy, figuroval v treťom výkonnostnom koši. Prvé kolo odohrá vo štvrtok 16. septembra, záverečné šieste je na programe 9. decembra. Priamo do osemfinále postúpia jedine víťazi všetkých ôsmich skupín, mužstvá z druhých miest zabojujú vo februárovej šestnásťfinálovej časti proti tímom z tretích priečok v skupinách EL. Finále premiérovej edície tretej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa uskutoční 25. mája v albánskej Tirane.Slovan má z nedávnej minulosti úspešné skúsenosti s dvoma protivníkmi. PAOK vyradil v play off EL v sezóne 2019/2020, keď sa prebojoval do skupinovej fázy. S Lincolnom si už dvakrát zmeral sily v tomto ročníku, v treťom predkole EL postúpil vďaka víťazstvu 3:1 na pôde súpera, na ktoré nadviazal domácou remízou 1:1.Premožiteľ MŠK Žilina v play off FK Jablonec so slovenským stredopoliarom Jakubom Považancom narazí v D-skupine na AZ Alkmaar, CFR Kluž a FC Randers. Ďalší český zástupca Slavia Praha, kde pôsobia dvaja Slováci Jakub Hromada a Ivan Schranz, bude hrať v "éčku" proti Feyenoordu Rotterdam s Róbertom Boženíkom, Unionu Berlín a Maccabi Haifa. Na cyperskú Omonoiu Nikózia, ktorej dres si obliekajú Tomáš Hubočan s Michalom Ďurišom, čakajú v "háčku" FC Bazilej, FK Karabach a Kajrat Almaty.Podľa trénera "belasých" Vladimíra Weissa nie je F-skupina najľahšia, ale ani najťažšia. "Včera som pri otázke gréckeho novinára žartoval, že dostaneme PAOK a to sa splnilo. Lincoln poznáme, mali sme ho nedávno a FC Kodaň je kvalitný súper. Nie je to najľahšia, ani najťažšia skupina. Uvidíme, čo v nej uhráme. PAOK aj Kodaň sú atraktívne mužstvá a zaplnia štadióny. So žrebom musíme byť spokojní, neovplyvníme ho. Budeme bojovať a pokúsime sa postúpiť. V dvojzápase s Lincolnom budeme favorit, ale musíme to dokázať aj na ihrisku. Zápasy s PAOK a Kodaňou sú otvorené, každý by mal byť favorit na domácom ihrisku," povedal Weiss pre klubovú stránku.ďalšie reakcie z tábora ŠK Slovan (zdroj: www.skslovan.com):, kapitán tímu: "Sledovali sme žreb s očakávaním a príjemným napätím. Čakajú nás kvalitné zápasy so silnými súpermi, no myslím si, že je možné, aby sme v tejto skupine dosiahli aj niečo viac. Samozrejme, musíme to v prvom rade ukázať na ihrisku a hrať ešte lepšie. S Lincolnom sme hrali len nedávno, nesmieme ich podceniť, sami sme videli, že sa nám to môže vypomstiť. Čerstvé spomienky máme aj na PAOK, poznáme tam atmosféru a pamätáme si na dvojzápas spred dvoch rokov. FC Kodaň počas cesty do skupiny vyradil Lokomotiv Plovdiv z Bulharska, sledoval som ich zápasy a výsledky, dali veľa gólov. Ako som však už povedal, verím, že v tejto skupine môžeme niečo dosiahnuť, len sa o to musíme pobiť našimi výkonmi. Rovnako ako všetci v tíme si prajem, aby fanúšikovia prišli na naše domáce zápasy v čo najväčšom počte a opäť nám pomohli svojou podporou tak ako proti Olympiakosu.", obranca ŠK Slovan: "Kodaň ani PAOK určite nie sú ľahkí súperi, no osobne si myslím, že sa s každým z tejto skupiny dá hrať. Lincoln som si osobne veľmi neželal, ale aspoň ich poznáme, vieme, čo od nich očakávať, čo je menšie plus. Nemal som vyslovene preferenciu na súpera, z prvého koša som si želal napríklad Tottenham či AS Rím, no skupina je zaujímavá, hrateľná. Čakajú nás tri úplne rôzne štýly futbalu, ale to je v európskych pohároch normálne. Verím, že fanúšikovia v čo najväčšom počte zaplnia štadión. Včera s Olympiakosom boli výborní a bolo ich počuť. Čakal som ešte viac ľudí, no ďakujeme tým, ktorí prišli. Ich podpora pre nás predstavuje veľké pozitívum v každom jednom zápase, čiže v Európe i v lige."