Sparta sa stretne s Partizanom Belehrad, Slávia má Fenerbahce

žreb play off o Európsku konferenčnú ligu 2021/2022:



Olympique Marseille - FK Karabach



PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv



Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha



FC Midtjylland - PAOK Solún



Leicester City - Randers FC



Celtic Glasgow - Bodo/Glimt



Sparta Praha - Partizan Belehrad



Rapid Viedeň - Tottenham/Vitesse







kalendár EKL 2021/2022:



17. februára 2022: 1. zápasy play off o osemfinále



24. februára: odvety play off o osemfinále



25. februára: žreb osemfinále



10. marca: 1. zápasy osemfinále



17. marca: odvety osemfinále



18. marca: žreb štvrťfinále, semifinále, finále



7. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



14. apríla: odvety štvrťfinále



28. apríla: 1. zápasy semifinále



5. mája: odvety semifinále



25. mája: finále (Tirana)



Nyon 13. decembra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha sa v play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 stretnú s Partizanom Belehrad. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Český majster Slavia Praha sa o postup do elitnej šestnástky stretne s Fenerbahce Istanbul.Grécky POAK Solún, ktorý v základnej skupine eliminoval bratislavský Slovan, o postup zabojuje s FC Midtjylland. UEFA ešte musí rozhodnúť v prípade anglického Tottenham Hotspur, ktorý pre koronavírus v tíme neodohral záverečný zápas s skupine s Rennes. Nie je teda ešte jasné, či v baráži budú Angličania alebo holandský Vitesse Arnhem so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom. Žreb jednému z tejto dvojice prisúdil viedenský Rapid. Ďalšími dvojicami sú Olympique Marseille - FK Karabach, PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv, Leicester City - Randers FC a Celtic Glasgow - Bodo/Glimt.Žreb spojil druhé tímy základných skupín EKL s mužstvami z tretích miest skupín EL, ktoré pri ňom boli nenasadenými. Nemohli sa stretnúť kluby z jednej krajiny. Úvodné stretnutia baráže o osemfinále sa odohrajú 17. februára, odvety o týždeň neskôr. Víťazi postúpia do elitnej šestnástky, v nej budú hrať s ôsmimi víťazmi základných skupín, zdolaní v európskych klubových súťažiach skončia.Finále je v pláne 25. mája budúceho roka v Tirane. Od tejto sezóny sa vo vyraďovačke už upustilo od pravidla zvýhodnených gólov z ihrísk súperov. Po 180 minútach sa tak v prípade vyrovnaných výsledkov bude hrať predĺženie 2x15 minút, ak sa nerozhodne ani v ňom, bude nasledovať rozstrel z 11 m.