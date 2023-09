Spartak bez tlaku, Gašparík: Všetci vieme, že favorit je Razgrad

Razgrad 20. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava chcú zabojovať o čo najlepšie výsledky v Európskej konferenčnej lige (EKL), no pred štvrtkovým súbojom 1. kola H-skupiny tlak necítia. Zisk troch bodov sa viac očakáva od domáceho Razgradu, ktorý bude v pozícii favorita.



Ludogorec vybojoval v Bulharsku majstrovský titul v uplynulých dvanástich sezónach a tréner Michal Gašparík dobre pozná aj terajšiu silu súpera, hoci mu v tabuľke domácej súťaže aktuálne patrí až 7. priečka. "Všetci poznáme odpoveď na otázku, kto je favorit duelu. Je to Ludogorec. V prebiehajúcom ročníku EKL sme však už narazili na ťažkých súperov a dokázali sme sa kvalifikovať do skupiny," pripomenul kouč Spartaka na tlačovej konferencii v Razgrade.



Okrem bulharského šampióna budú súpermi Trnavčanov v skupine ešte Fenerbahce Istanbul a dánsky FC Nordsjaelland. "Čaká nás vo štvrtok náročný súper, ktorého kvalita je veľmi vysoká. Chceme sa však pobiť o čo najlepšie výsledky a favoritom skúsiť pobrať čo najviac bodov. Uvidíme, ako to bude v skupine vyzerať," doplnil Gašparík.



Spartak nastúpi v EKL ako úspešný obhajca triumfu v Slovenskom pohári. Vybudoval si tak aj u súperov povesť mužstva, ktoré dokáže uspieť v dôležitých dueloch, hoci neokupuje popredné priečky v lige. "Je pravda, že sa vieme pripraviť na súpera. Keď hráči v daný deň majú formu, vieme zdolať aj silnejšie mužstvá. To sa nám darilo v domácom pohári i v európskych súťažiach," pripustil Gašparík.



Najväčšie skúsenosti s bulharským futbalom v drese Trnavy má Roman Procházka, ktorý bol v rokoch 2012 až 2018 kmeňový hráč Levski Sofia: "Teším sa, že som opäť v Bulharsku. Odkedy som odišiel z Levski, tak som tu nebol. Celkom ma potešilo, že sme dostali súpera z Bulharska. Vieme, aký súper nás čaká, nebude to nič jednoduché."



Balkánske kluby sú známe aj fanatickou podporou fanúšikov, no skúsený 34-ročný stredopoliar Spartaka prezradil, že v Razgrade búrlivú atmosféru očakávať nemožno. "Diváci zaplnia štadión, no nikdy to tu nebola divočina. O atmosféru sa tu väčšinou starajú fanúšikovia hostí. Nie je to v Bulharsku obľúbené mužstvo. Prišlo akoby odnikadiaľ a začalo vyhrávať tituly. Razgrad narušil hegemóniu mužstiev ako sú Levski, či CSKA Sofia. Majitelia to tu zobrali do svojich rúk a vytvorili silný tím. Dokážu zaplatiť výborných hráčov a aj ich umne predávať," prezradil Procházka.