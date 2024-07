Tréner DAC Muňoz tvrdí, že prvý zápas bol omyl: Je čas na činy

Dunajská Streda 31. júla (TASR) - Futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda čaká vo štvrtok odvetný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy UEFA proti azerbajdžanskému tímu FK Zira a žlto-modrí nastúpia s cieľom urobiť zázrak. DAC prehral v prvom zápase prekvapujúco 0:4 a dostal sa do neľahkej situácie.



Tréner Xisco Muňoz však svojmu mužstvu naďalej verí a chce zabojovať o postup. "Máme pred sebou veľmi dôležitý zápas. Musíme ukázať náš vlastný štýl, naše hodnoty a aby sme potvrdili, že zápas pred týždňom bol veľký omyl. Musíme si veriť a pokračovať v práci, v ktorej sme začali. Každý jeden z nás musí urobiť krok navyše. Očakávam od všetkých, že od prvej do poslednej minúty ukážu, že zápas je pre nás veľmi dôležitý. V závere minulej sezóny nás zdobila táto mentalita a k tomu sa musíme vrátiť," povedal tréner Muňoz v stredu na tlačovej konferencii pred zápasom.



Kouč Dunajskostredčanov prízvukoval dôležitosť podpory fanúšikov a prezradil, že jeho zverenci trénovali aj jedenástky. "Vždy sa zameriavame na všetky detaily, tak sme trénovali aj jedenástky. Hráčom dôverujem. Sedem mesiacov tvrdo pracujeme, vidím ich denno-denne. Bude dôležité, aby ukázali charakter a odovzdali maximum. Toto je presne ten zápas, v ktorom treba ukázať, čo je v nás. Aj pre to, aby sme už od prvej minúty dokázali postaviť fanúšikov na našu stranu, aby sme sa vrátili k závere jari. Ich pomoc bola obrovská. Je tu chvíľa, keď nechceme rozprávať, ale je čas na činy. Celé mužstvo, všetci čakáme, aby sme vybehli na ihrisko a zabojovali," dodal tréner.



Kabína je pripravená na odvetný zápas, hráči chcú zabojovať o postup. "Nadväzujem na trénerove slová. Viem, ako sme sa cítili po prvom zápase, už sa takto viac cítiť nechcem. Verím, že sme sa z toho poučili. Zajtra chceme predviesť naše hodnoty. Treba ísť krok za krokom, zápas má dva polčasy. Verím, že urobíme najlepšie veci, na ktoré nás tréneri pripravili," vyjadril sa za hráčov Matej Trusa, ktorý aj priamo počas tlačovej konferencie vyzval fanúšikov, aby naplnili tribúny MOL Arény a zvládli ťažké chvíle spolu ako DAC. Zápas má výkop vo štvrtok o 20.30.