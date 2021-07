VIDEO: Trnava porazila Mostu a postúpila do 2. predkola

Na snímke zľava hráč FC Mosta Luis Riascois, hráč Trnavy Ján Vlasko a hráč FC Mosta Ivan Djorič počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a FC Mosta. Foto: TASR – Lukáš Grinaj

2. zápas 1. predkola EKL:



FC Spartak Trnava - Mosta FC 2:0 (2:0)



Góly: 16. Twardzik, 34. Yusuf. Rozhodovali: Kajtazovič - Žunič, Gabrovec (všetci Slov.), ŽK: Bukata, Twardzik, Yao - Nsumoh, Ememe, Ekani, 1000 divákov



Prvý zápas 2:3, do 2. predkola postúpil Spartak Trnava



Spartak Trnava: Takáč - Čurma, Kóša, Twardzik, Mikovič (46. Trajkovski) - Procházka, Bukata (60. Grič), Savvidis - Cabral (74. Iván), Vlasko (88. Yao), Yusuf



FC Mosta: Mafoumbi - Ekani, Farrugia (84. Sciberras), Morisco, Debono (46. Brincat), Failla - Djorič, Riascos (84. Romeu), Ememe - Mifsud (65. Donkin), Nsumoh

Trnava 15. júla (TASR) – Futbalisti Spartaka Trnava zvládli odvetný zápas 1. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po prehre 2:3 na Malte potvrdili doma úlohu favorita a po triumfe 2:0 nad FC Mosta postúpili do 2. predkola.V ňom si tretí tím uplynulej sezóny Fortuna ligy zmeria sily so Sepsi OSK. Prvý zápas na Štadióne Antona Malatinského je na programe 22. júla, odveta sa uskutoční o týždeň neskôr v Rumunsku.Slovenský futbal si v európskych súťažiach udržal štvornásobné zastúpenie. V tej istej fáze ako Spartak sa predstavia aj MŠK Žilina proti Apollonu Limassol a FC DAC 1904 Dunajská Streda proti Partizanu Belehrad. Bratislavský Slovan sa prebojoval do 2. predkola Ligy majstrov, v ktorom nastúpi proti Young Boys Bern.Prvú veľkú šancu mal v 12. minúte Procházka. Po prihrávke do šestnástky mu palebnú pozíciu nachystal Bukata, stredopoliar andelov však prestrelil bránku. Krátko nato vynikol po Cabralovom zakončení brankár hostí Mafoumbi. V 16. minúte napriahol zhruba z 25 metrov Twardzik, jeho rana pred bránkou skočila, na čo brankár hostí nezareagoval správne a lopta skončila v sieti - 1:0. Spartakovci pokračovali v tlaku, veľkú šancu nepremenil Vlasko, po rohu namieril tesne vedľa z voleja Kóša, o čosi neskôr z uhla netrafil cieľ Yusuf. V 21. minúte sa pripomenuli aj hráči Mosty. Na šestnástke sa dostal k strele Ememe a vypálil len tesne nad. Na opačnej strane po polhodine hry opečiatkoval z priameho kopu Procházka žrď. V 34. minúte už domáci viedli dvojgólovým rozdielom. Na pravej strane sa presadil Cabral, poslal prudkú prihrávku na zadnú žrď, kde sa od strážcu odpútal Yusuf a zvýšil na 2:0.Úvodnú šancu druhého dejstva mal Yusuf, zvnútra šestnástky však trafil iba do priestoru, kde bol pripravený Mafoumbi. Mosta mohla skorigovať po centri Ekaniho na zadnú žrď, striedajúci Brincat hlavou nezvládol koncovku a zblízka trafil mimo. Hra sa potom vyrovnala, hostia zacítili šancu niečo so zápasom urobiť. Až v 70. minúte opäť preveril Mafoumbiho pokusom z diaľky Twardzik. Veľkú príležitosť mala Mosta v 78. minúte. Po odrazenej lopte sa do šance dostal Brincat, lenže maltský hráč v koncovke neuspel. Postupovú istotu mohol Trnave zabezpečiť Yusuf, po individuálnom úniku nenamieril presne. V závere domáci ustáli tlak Mosty aj vďaka dobrému zákroku Takáča, ktorý nepustil do siete Sciberrasovu strelu spoza pokutového územia.