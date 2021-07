Trnava už aj s Ristovskim, DAC chystá na Partizan nový systém

Program 1. zápasov 2. predkola EKL:



19.00 FC SPARTAK TRNAVA - Sepsi OSK /rozhodujú: Stojanov - Kolev, Maksimov (všetci Bul.)/



19.00 Apollon Limassol - MŠK ŽILINA /Luca - Lunardon, Ercolani (všetci S. Maríno)/



21.00 Partizan Belehrad - DAC DUNAJSKÁ STREDA /Maae - Norgaard, Lynge Mastrup (všetci Dán.)/



15.00 Ararat Jerevan - Slask Vroclav



15.00 FC Astana - Aris Solún



16.30 AEL Limassol - Vllaznia Škodra



17.30 FK Panevezys - Vojvodina Novi Sad



18.00 Austria Viedeň - Breidablik



18.00 Gzira United - NK Rijeka



18.00 FK Karabach - Ironi Ašdod



18.00 KuPS Kuopio - Vorskla Poltava



18.00 FK Molde - Servette Ženeva



18.00 Olimpija Ľubľana - FC Birkirkara



18.00 FS Riga - Puskás Akadémia



18.00 FK Soči - FK Kešla



18.30 Dinamo Tbilisi - Maccabi Haifa



18.30 FK Dudelange - Bohemians Dublin



18.45 Elfsborg - Milsami Orhei



18.45 Hammarby IF - NK Maribor



19.00 FK Laci - Universitatea Craiova



19.00 CSKA Sofia - FK Liepaja



19.00 Dinamo Batumi - BATE Borisov



19.00 FC Kodaň - Torpedo Žodino



19.00 Lokomotiv Plovdiv - 1. FC Slovácko



19.00 Petrocub Hincesti - Sivasspor



19.00 Viktoria Plzeň - Dinamo Brest



19.00 Riga FC - FK Škendija



19.00 FK Suduva - Raków Čenstochová



19.00 FC Teuta - Inter Escaldes



20.00 Arda Kardžali - Hapoel Beer Sheva



20.00 HB Tórshavn - Budučnost Podgorica



20.00 Škupi Skopje - FC Santa Clara



20.15 FC Bazilej - Partizani Tirana



20.00 FCSB - Šachťor Karaganda



20.30 FC Larne - AGF Aarhus



20.30 KAA Gent - Valerenga IF



20.30 Sutjeska Nikšič - Maccabi Tel Aviv



20.30 Velež Mostar - AEK Atény



20.45 FC Aberdeen - BK Häcken



20.45 FC Hibernian - FC Santa Coloma



20.45 Linfield Belfast - Borac Banja Luka



21.00 Hafnarfjordur - Rosenborg Trondheim



21.00 FK Drita - Feyenoord Rotterdam



21.00 FC Dundalk - Levadia Tallinn



21.00 Hajduk Split - Tobol Kostanaj



21.00 Pogoň Štetín - NK Osijek



21.00 Újpest Budapešť - FC Vaduz



21.00 Valur Reykjavík - Bodö/Glimt



21.30 Šachťor Soligorsk - Fola Esch

Bratislava 21. júla (TASR) – Najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna liga má trojnásobné zastúpenie v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy, ktorého úvodné zápasy sú na programe vo štvrtok. Trnavský Spartak i MŠK Žilina potvrdili v 1. predkole rolu favoritov proti maltskej Moste, resp. gruzínskej Dile Gori. Pre DAC sa púť pohárovou Európou začína až v tejto fáze.Spartak nastúpi proti rumunskému Sepsi najskôr doma, čo by rád využil na vytvorenie si solídnej pozície do odvety. Čaká ho tím, ktorý v uplynulom ročníku najvyššej domácej súťaži obsadil štvrté miesto a v jeho kádri figuruje aj slovenský stopér a bývalý hráč bratislavského Slovana Branislav Niňaj. Trnavčanov teší, že môžu počítať so severomacedónskym útočníkom Milanom Ristovskim, ktorý po jarnom hosťovaní zakotvil v Spartaku na trvalý prestup.povedal pre klubový web Ristovski, ktorý videl oba zápasy 1. predkola.V ňom sa andeli na postup nadreli, na Malte prehrali 2:3 a doma zvíťazili 2:0, no v závere odvety sa triasli o výsledok.dodal Ristovski.Žilina cestuje na Cyprus, kde ju čaká konfrontácia s tamojším vicemajstrom uplynulej sezóny Apollonom Limassol.povedal tréner MŠK Pavol Staňo, ktorý dúfa, že horúce počasie a nemožnosť hrať tempo futbal nebude pre jeho zverencov problém.DAC začína na horúcej pôde v Belehrade proti Partizanu. Pre klub zo Žitného ostrova to bude 22. stretnutie na európskej pohárovej scéne. Vlani sa cez islandský Hafnarfjördur a český Jablonec prebojoval až do 3. predkola Európskej ligy, kde mu stopku vystavil rakúsky Linz.povedal tréner DAC Antal Németh.Kapitán mužstva Dominik Kružliak prezradil, že osemnásobného srbského šampióna sa pokúsia zaskočiť novým systémom.Odvety 2. predkola sú na programe na budúci týždeň. Trnavu v prípade postupu čaká v 3. predkole víťaz súboja medzi Sutjeskou Nikšič a Maccabi Tel Aviv, Žilina by po prekonaní cyperskej prekážky nastúpila proti víťazovi súboja medzi Hajdukom Split a Tobolom Kostanaj. Ak sa kvalifikuje DAC, stretne sa s lepším z dvojice FK Soči - FK Kešla.