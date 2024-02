Slovan v Grazi bez Borjana i Blackmana, Weiss verí Trnovskému

Graz 14. februára (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava trápia pred vstupom do európskej jari absencie. Úradujúci majster odohrá vo štvrtok prvý duel play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL) na pôde rakúskeho Sturmu Graz. Brankársku jednotku Milana Borjana, ktorý nenastúpi pre kartový trest a trápi ho aj zranenie, nahradí Martin Trnovský. Pre chorobu bude chýbať i Cesar Blackman a trest za tri žlté karty v A-skupine si odpyká Kevin Wimmer.



Borjan dostal červenú kartu v záverečnom decembrovom zápase skupinovej fázy proti Olimpiji Ľubľana (1:2). V piatkovom ligovom šlágri na pôde Žiliny (4:0), ktorým začali "belasí" jarnú časť, si navyše narazil chrbát a musel ho vystriedať práve Trnovský. Pravý obranca Blackman má zasa angínu. "Máme len troch zdravých stopérov a tak budeme hrať v inom rozostavení ako v Žiline. 'Trno' je kvalitný brankár, musí si veriť a nesmie podľahnúť atmosfére, má na to. Domáci majú tiež mladého brankára, nevidím tam deficit. Pôjdeme bojovne, sebavedomo a uvidíme, na čo máme. Musíme hrať múdro, ale aj odvážne," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner Vladimír Weiss st. V tíme mu chýbajú aj Sharani Zuberu a zimná posila Spyros Risvanis. Ten si zlomil na tréningu lícnu kosť.



Jeho tím však môže stavať na zápase pod Dubňom, ktorý bol súbojom najlepších tímov tabuľky. "Myslím si, že každému pomohol ten zápas a víťazstvo. Chalani hrali výborne a podali výborný výkon. Verím, že sa to podarí aj zajtra," uviedol 23-ročný Trnovský pre oficiálnu webstránku Slovana. Svojho kanadského spoluhráča nahradil aj v decembri na Tehelnom poli a nasadenie na európskej úrovni tak preňho nie je v tejto sezóne premiérové.



"Máme ich dobre zanalyzovaných, je to bojovné a behavé mužstvo. Hrajú v diamante alebo 4-2-2-2. Majú zavreté stredy ihriska, a ťažko sa tadiaľ dostanete. Budeme musieť hrať za obranu, ale to oni vedia," opísal nadchádzajúceho súpera kormidelník. Aj Trnovský pripomenul pred stretnutím kvalitu rakúskeho vicemajstra, ktorý bol považovaný za jedného z prijateľnejších súperov z decembrového žrebu. "Určite to nebude také jednoduché a také ľahké, ako sa hovorí. Nebude to vôbec ľahký zápas a bude náročný po fyzickej aj psychickej stránke. Ako každý takýto duel," povedal brankár, ktorý absolvoval v tejto sezóne celkovo šesť stretnutí. Neopomenul ani fanúšikov, ktorých príde do Štajerska podľa klubu približne 1600: "Cestou som čítal, že sem ide nejakých 1600 našich fanúšikov. Každého hráča to určite veľmi potešilo. Veľmi sa teším, že nás prídu takto podporiť a dúfam, že im to vrátime dobrým výsledkom."



Zvláštnu príchuť bude mať konfrontácia so Sturmom pre rakúskeho obrancu Wimmera. Do Slovana prišiel v lete z Rapidu Viedeň a v minulosti pôsobil aj v klube LASK Linz. "Bude to veľmi náročný zápas vonku. Sturm je doma veľmi kvalitný, budú tlačiť od prvej minúty. Stále tam poznám veľa hráčov, pre mňa je trocha smola, že nemôžem hrať v rodnej krajine, ale ak budú moji spoluhráči hrať tak, ako v Žiline, máme šancu," uviedol hráč, ktorý bol najmä v skupinovej fáze EKL často súčasťou základu v tímu Vladimíra Weissa st.



Výkop štvrtkového duelu je na programe o 18.45 h, odveta na Tehelnom poli sa uskutoční o týždeň neskôr o 21.00 h.