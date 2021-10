Trpišovského nahneval výkon Slavie v prvom polčase: Bol katastrofálny

Praha 1. októbra (TASR) – Tréner futbalistov Slavie Praha bol veľmi nahnevaný z vystúpenia českého majstra v druhom zápase Európskej konferenčnej ligy na ihrisku Feyenoordu Rotterdam. Zošívaní prehrali 1:2 a Jindřich Trpišovský označil výkon mužstva v prvom polčase za katastrofálny.



Slaviu načal v 14. minúte stredopoliar Orkun Kokcu, o desať minút neskôr sa presadil Brian Linssen. „V prvom polčase sme boli len slabým sparingpartnerom. Niektoré spojenia v zostave vôbec nefungovali a my sme dostali lekciu z agresivity, z pressingu, z hry hore-dole. Súper hral výborne, ale my sme mu výkonom veľmi pomohli. Bol katastrofálny," citoval Trpišovského portál idnes.cz.



Tréner Slavie priznal, že cez prestávku narobil v kabíne veľký krik. V prvom polčase mal chuť urobiť zmeny v zostave už po začiatočných minútach:



„Pripadal som si trochu ako Petr Uličný, ktorý mi kedysi hovoril, že keby ho nedržali asistenti, tak vystrieda už v piatej minúte. Ale vážne, keby sme mali viac možností, tak by sme možno striedali po polčase aj viackrát. V prvom polčase sme do toho siahať nechceli, pretože by sme sa pripravili o možnosť na zmenu a potrebovali sme čas na to, aby sme si niečo povedali. Ísť dole z ihriska si zaslúžilo viac hráčov, ale nechávali sme si niečo aj na reakciu v druhom polčase."



Slavia po prestávke znížila v 63. minúte po góle Tomáša Holeša. O šesť minút neskôr nastúpil aj slovenský reprezentant Ivan Schranz, ale hostia už nedokázali vyrovnať. „Po tom, čo sme v prvom polčase predviedli, by bolo nespravodlivé, keby sme vyrovnali. Dali sme kontaktný gól, ale domáci si to už postrážili," uzavrel Trpišovský.



Slavia je po prehre na druhom mieste tabuľky v E-skupine, o bod za štvorbodovým Feyenoordom. V najbližšom dueli sa 21. októbra predstaví na ihrisku Maccabi Haifa.