V. Weiss starší sa teší na plné tribúny: Chceme uhrať dobrý výsledok

Bratislava 8. novembra (TASR) - Tréner futbalistov bratislavského Slovana Vladimír Weiss starší verí, že zaplnené tribúny Tehelného poľa poženú jeho zverencov za bodovým ziskom vo štvrtkovom zápase Európskej konferenčnej ligy proti OSC Lille. Pôjde o súboj druhého tímu A-skupiny s prvým, pričom obaja si pozície v minulom kole vymenili. Slovenský šampión po prehre 1:2 vo Francúzsku prepustil post lídra favoritovi skupiny, na ktorého stráca jeden bod.



"Tešíme sa na zápas. Veríme, že bude plný štadión a ľudia nás poženú dopredu. Dúfam, že emócia dodá nášmu mužstvu odvahu a budeme nebezpeční smerom dopredu. Chceme uhrať dobrý výsledok, aj keď kvalita Lille je veľká. Presvedčili sme sa o nej pred dvoma týždňami a náš súper ju dokazuje aj vo francúzskej lige," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana. Jeho tím sa v prípade priaznivého výsledku udrží v boji o prvenstvo v skupine, musí si však dávať pozor aj na tretí KÍ Klaksvík, pred ktorým má dvojbodový náskok. Práve nasledujúci zápas na Faerských ostrovoch (30. novembra) bude podľa Weissa st. z hľadiska boja o postup matematicky najdôležitejší.







Ešte predtým sa však jeho zverenci pokúsia uchmatnúť body Lille. V príprave na duel s piatym tímom francúzskej Ligue 1 kladie kouč Slovana dôraz na štandardné situácie. "Dávame relatívne dosť gólov zo štandardiek. Každé mužstvo má nejakú slabinu a oni dostali nejaké góly zo štandardiek, na druhej strane aj dali. Majú čiperných hráčov a väčšinu gólov dávajú z ich pravej strany, z ktorej to vedia zakončiť. Ich tréner tiež rotuje zostavu, na pohár robí štyri-päť zmien. My sme tiež vynútení urobiť zmeny v zostave. Lovat má červenú kartu a možno aj z taktických príčin niečo zmeníme. Hrať sa dá s každým, s emóciou od ľudí sa dá dosiahnuť zázračný výsledok aj s takýmto súperom. Budem nabádať hráčov, aby boli uvoľnení. Ide však aj o body a o tie sa pobijeme," zdôraznil Weiss st.



Slovan cez víkend zdolal Banskú Bystricu 4:1, upevnil si prvé miesto v tabuľke a natiahol víťaznú šnúru v Niké lige na osem duelov. "Vyhrávame, čo je pozitívny signál pre celý tím. Prehrali sme jedine nešťastne v Lille, kde sme urobili dve chyby, ktoré by sme normálne neurobili. Výsledok mohol byť iný. Pred zajtrajším zápasom máme nejaké zdravotné problémy, ale verím, že zajtra budeme pripravení," doplnil Weiss st., ktorého teší návrat syna do zostavy po zranení. Vladimír Weiss mladší absolvoval 45-minútovú porciu v Banskej Bystrici. "Vlado hral polčas v Bystrici, nebolo to ešte ono, ale prax po zranení sa nedá nabrať zo dňa na deň."



Čech Jaromír Zmrhal by mohol byť alternatívou za dištancovaného Lovata na ľavú stranu obrany. Podľa vlastných slov mu nerobí problém plniť defenzívnejšie úlohy, hoci počas kariéry hrával častejšie na krídle. "V kabíne vládne dobrá nálada, ale vieme, že zápas s Lille bude iný ako tie, ktoré sme hrali v lige. Sme kľudnejší, máme pohodu v tíme, ale v každom zápase musíme odviesť maximum. Zajtra chceme ukázať, ako na tom sme. Lille je kvalitný súper, stačí malá chyba a dokážu ju potrestať. Musíme pracovať dobre zozadu a dúfať, že si vytvoríme jednu-dve šance, ktoré premeníme," poznamenal Zmrhal.







Zápas ŠK Slovan Bratislava - OSC Lille má úvodný výkop vo štvrtok o 21.00 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na športovom kanáli. Hlavným rozhodcom je Maďar Gergő Bogár. V druhom stretnutí A-skupiny sa Olimpija Ľubľana pokúsi získať prvé body proti Klaksvíku.