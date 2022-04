Zástupcovia AS Rím a Bodö/Glimt sa navzájom obviňujú z napadnutia

Rím 9. apríla (TASR) - Zástupcovia futbalových klubov AS Rím a Bodö/Glimt sa po prvom vzájomnom štvrťfinálovom súboji Európskej konferenčnej ligy obviňujú z fyzického napadnutia.



Kapitán talianskeho tímu Lorenzo Pellegrini v rozhovore pre Sky Sport Italia povedal, že kouč domácich Kjetil Knutsen najskôr verbálne a neskôr aj fyzicky zaútočil na trénera brankárov AS Rím Nuna Gomesa. Knutsen sa však bráni tvrdením, že konflikt vyvolal Gomes. Dôjsť k nemu malo v útrobách štadióna v tuneli, do ktorého sa ide do hráčskych šatní.



Nórsky tím, ktorý v závere strhol na svoju stranu víťazstvo 2:1, vo svojom stanovisko uviedol, že Gomes počas zápasu opakovane gestikuloval smerom ku Knutsenovi. Upozornil na to aj štvrtého rozhodcu a delegáta Európskej futbalovej únie (UEFA). Jej disciplinárna komisia by mala v najbližších dňoch začať prípad vyšetrovať.



"Všetko vyvrcholilo útokom na mňa v tuneli. Chytil ma (Gomes) pod krk a tlačil k stene. Jasné, že som sa musel brániť," uviedol Knutsen.