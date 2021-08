EKL: Žilina verí v podporu fanúšikov, Spartak dúfa v kúsok šťastia

Odvety 3. predkola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022:



15.00 FC Astana - KuPS Kuopio /prvý zápas 1:1/



18.00 FK Bodö/Glimt - FK Priština /prvý zápas 1:2/



18.00 FK Karabach - AEL Limassol /prvý zápas 1:1/



18.00 Rubin Kazaň - Raków Čenstochová /prvý zápas 0:0/



18.00 Molde FK - Trabzonspor /prvý zápas 3:3/



18.45 MŠK ŽILINA - Tobol Kostanaj /rozhodujú: John Beaton - Daniel McFarlane, Alan Mulvanny (všetci Škót.), prvý zápas 1:0/



18.45 Hammarby IF - Čukarički Belehrad /prvý zápas 1:3/



19.00 Hapoel Beer Sheva - Slask Vroclav /prvý zápas 1:2/



19.00 PAOK Solún - Bohemians Dublin /prvý zápas 1:2/



19.00 Viktoria Plzeň - The New Saints /prvý zápas 2:4/



19.00 RFS Riga - KAA Gent /prvý zápas 2:2/



19.30 Maccabi Tel Aviv - FC SPARTAK TRNAVA /rozhodujú: Trustin Farrugia Cann - Luke Portelli, Roberto Vella (všetci Malta), prvý zápas 0:0/



19.30 FC Bazilej - Újpest Budapešť /prvý zápas 2:1/



19.30 FC Fola/Esch - Linfield Belfast /prvý zápas 2:1/



20.00 Anderlecht Brusel - FK Laci /prvý zápas 3:0/



20.00 FC Kodaň - Lokomotiv Plovdiv /prvý zápas 1:1/



20.00 Feyenoord Rotterdam - FC Luzern /prvý zápas 3:0/



20.00 Hibernians Paola - Riga FC /prvý zápas 1:0/



20.00 Olimpija Ľubľana - FC Santa Clara /prvý zápas 0:2/



20.00 NK Rijeka - FC Hibernian /prvý zápas 1:1/



20.00 Sivasspor - Dinamo Batumi /prvý zápas 2:1/



20.00 Teuta Drač - Shamrock Rovers /prvý zápas 0:1/



20.00 Velež Mostar - IF Elfsborg /prvý zápas 1:1/



20.30 FC Larne - Pacos Ferreira /prvý zápas 0:4/



20.45 FC Aberdeen - Breidablik Kópavogur /prvý zápas 3:2/



20.45 HB Tórshavn - Maccabi Haifa /prvý zápas 2:7/



21.00 FC Dundalk - Vitesse Arnhem /prvý zápas 2:2/



21.00 LASK Linz - Vojvodina Novi Sad /prvý zápas 1:0/



21.00 Partizan Belehrad - FK Soči /prvý zápas 1:1/



21.15 NK Osijek - CSKA Sofia /prvý zápas 2:4/

Bratislava 11. augusta (TASR) – Dvaja slovenskí zástupcovia majú šancu vo štvrtok zabojovať o účasť v play off Európskej konferenčnej ligy UEFA 2021/2022. Bližšie k postupu je MŠK Žilina, ktorý si priviezol z pôdy kazašského Tobolu Kostanaj nádejné víťazstvo 1:0. Spartak Trnava uhral doma remízu 0:0 s Maccabi Tel Aviv a na štadióne najúspešnejšieho izraelského klubu ho čaká náročný duel.Žlto-zelení v Kazachstane uspeli zásluhou gólu Miroslava Gona, no domáci v zápase ukázali kvalitu. Osemkrát trafili priestor bránky, na rohy zvíťazili 8:1 a na priame kopy 9:2. Nedokázali však skórovať.vyhlásil tréner Žiliny Pavol Staňo.Žilinčania sa na súboj naladili víťazstvom 3:1 nad Pohroním v 3. kole Fortuna ligy. Súboj proti Tobolu má výkop o 18.45 a rozhoduje ho Škót John Beaton.Spartak si v pondelok poradil s nováčikom z Liptovského Mikuláša 4:0. Tréner Michal Gašparík však vie, že jeho hráčov čaká oveľa náročnejší súper, ktorého považuje za favorita duelu.pripomenul tréner Spartaka, ktorého zverenci nastúpia vo štvrtok o 19.30 SELČ. Stretnutie bude pískať Trustin Farrugia Cann z Malty.Tréner Gašparík bude mať k dispozícii všetkých hráčov. Nik nechýba pre zranenie a ani pre kartové tresty.prezradil tréner Gašparík.Kapitán Martin Mikovič v prebiehajúcej sezóne nehral vo Fortuna lige pre trest a mal by byť preto oddýchnutejší.O play off budú bojovať aj viaceré kluby so slovenskými legionármi. Turecký Trabzonspor v kádri s Marekom Hamšíkom sa predstaví na pôde nórskeho Molde, v prvom dueli sa zrodila remíza 3:3. Slask Vroclav s Róbertom Pichom čaká izraelský Hapoel Beer Sheva, doma zvíťazil poľský tím 2:1. Blízko k postupu je holandský Feyenoord Rotterdam s Róbertom Boženíkom, ktorý na ihrisku švajčiarskeho Luzernu triumfoval 3:0. Viktoria Plzeň s Miroslavom Káčerom musí proti waleskému The New Saints doháňať manko 2:4 z úvodného duelu.Zápasy play off (4. predkola) sú na programe 19. a 26. augusta. Skupinová fáza odštartuje 16. septembra.