Ekvádorčan Mina bude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v Brémach

Brémy 5. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Werder Brémy si od budúcej sezóny zabezpečil služby ekvádorského juniorského reprezentanta Johana Minu.



Osemnásťročný ofenzívny stredopoliar bol vlani najlepším strelcom juhoamerického turnaja Copa America hráčov do 17 rokov. Na klubovej úrovni však pre spor so svojím doterajším klubom CS Emelec nehral od roku 2018. "Po príchode do Nemecka mu doprajme dostatok času na aklimatizáciu na európsky futbal," povedal športový riaditeľ Werderu Frank Baumann pre agentúru DPA.