EL: AC Miláno rozhodlo o postupe v 12. sérii nevídaného rozstrelu

Bratislava 2. októbra (TASR) - Futbalisti AC Miláno sa vo štvrtok vyhli vypadnutiu z Európskej ligy UEFA 2020/2021 až vďaka nevídanému rozstrelu z 11 m na pôde portugalského Rio Ave. Domáci v ňom mali tri šance na postup do základnej skupiny, svoje pokusy nepremenili obaja brankári a definitíva padla až v dvanástej sérii, keď celkovo 24. strelu nepremenil Brazílčan Aderlan Santos.



Sedemnásobný európsky šampión uspel v rozstrele 9:8, keď sa duel skončil po riadnom hracom čase 1:1, resp. po predĺžení 2:2. Hostí dostal do vedenia v druhom polčase Alexis Saelemaekers, ale domáci po góle Francisca Geraldesa vyrovnali. Portugalský prvoligista išiel do vedenia hneď na začiatku extračasu, keď sa presadil krížnou strelou ľavačkou Dala Gelson, ale hostia z penalty v 120.+2 minúte vyrovnali zásluhou Hakana Calhanoglua. V jedenástkovom rozstrele sa rozhodlo až v dvanástej sérii, keď sa na strane hostí nepresadili traja hráči a na domácej až štyria. Kopalo sa v prudkom daždi a veľkej zime, hráči si v stredovom kruhu museli obliekať teplé bundy. Milánčania ani nestihli odlet domov, pretože keď po zápase prišli na letisko v Porte, bolo už zavreté.



Taliansky veľkoklub hral bez švédskeho útočníka Zlatana Ibrahimoviča, ktorý má koronavírus. Na bránu súpera vyslal až 24 striel, no napriek tomu nezvíťazil ani po 120 minútach. V poslednej minúte predĺženia zahral rukou vo vlastnej šestnástke Toni Berkovič a po druhej žltej karte videl aj červenú. Calhanoglu vyrovnal na 2:2 a nasledoval poriadne divoký rozstrel. Prvých šesť sérií strelci premenili, potom domáci v ďalších štyroch sériách nevyužili ani jednu z troch možností rozhodnúť. V tejto sekvencii Nelson Monte trafil obe tyče, svoje pokusy nedali obaja brankári a Geraldes tiež trafil konštrukciu brány. V 12. sérii dal druhý gól v rozstrele Simon Kjaer a brankár hostí Gianluigi Donnarumma zlikvidoval pokus Santosa. "Poriadne sme sa nadreli. Bolo ťažké kontrolovať emócie. Viackrát sme boli na okraji priepasti, chápem búrlivé oslavy hráčov. Toto mladé mužstvo ukázalo veľkú mentálnu silu. Bol to čarovný večer, bola by škoda, ak by sme neprešli ďalej. Dodá nám to silu," citovala agentúra AFP trénera AC Stefana Pioliho.