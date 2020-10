EL: AC Miláno víťazne, prehrali Liberec, Feyenoord či Tottenham

2. kolo EL 2020/2021:



G-skupina:



Zorja Luhansk - Sporting Braga 1:2 (0:2)



Góly: 90.+6 Ivanisenia - 4. Paulinho, 11. Gaitan







AEK Atény - Leicester City 1:2 (0:2)



Góly: 49. Tankovič - 18. Vardy (z 11 m), 39. Choudhury







H-skupina:



OSC Lille - Celtic Glasgow 2:2 (0:2)



Góly: 67. Celik, 75. Ikone - 28. a 33. Elyounoussi







AC Miláno - Sparta Praha 3:0 (1:0)



Góly: 24. Diaz, 57. Leao, 67. Dalot



/D. Holec, L. Štetina ani D. Hancko (všetci Sparta) nefigurovali v zápise o stretnutí/







I-skupina:



FK Karabach - FC Villarreal 1:3 (0:0)



Góly: 78. Kwabena - 85. a 90.+6 Alcacer (druhý z 11 m), 80. Pino







Sivasspor - Maccabi Tel Aviv 1:2 (0:0)



Góly: 55. Kayode - 69. Biton (z 11 m), 74. Peretz. ČK: 67. Camara (Sivasspor)







J-skupina:



LASK Linz - Ludogorec Razgrad 4:3 (3:1)



Góly: 2. Balič, 12. Gruber, 35. Raguz, 56. Verdon (vlastný) - 15., 67. a 74. Manu (tretí z 11 m). ČK: 73. Grgič (Linz) po 2. ŽK







Royal Antverpy - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)



Gól: 29. Refaelov







K-skupina:



Feyenoord Rotterdam - AC Wolfsberger 1:4 (0:2)



Góly: 54. Berghuis - 4., 13. a 60. Liendl (prvý a druhý z 11 m), 66. Joveljič (z 11 m)



/R. Boženík (Feyenoord) nefiguroval v zápise o stretnutí/







CSKA Moskva - Dinamo Záhreb 0:0





L-skupina:



Crvena zvezda Belehrad - Slovan Liberec 5:1 (2:1)



Góly: 7. a 22. El Fardou, 50. Gajič, 67. Katai, 70. Falcinelli - 41. Matoušek



/M. Koscelník odohral celé stretnutie, J. Hromada hral do 86. min, L. Csano (všetci Liberec) bol na lavičke náhradníkov/







KAA Gent - TSG Hoffenheim 1:4 (0:1)



Góly: 90.+3 Kleindienst - 36. Belfodil (z 11 m), 52. Grillitsch, 73. Gačinovič, 90.+4 Dabbur



Bratislava 29. októbra (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili vo štvrtkovom domácom stretnutí 2. kola Európskej ligy nad Spartou Praha 3:0. S plným počtom 6 bodov figurujú na čele H-skupiny, v ktorej ďalšom zápase OSC Lille na vlastnej pôde dotiahol dvojgólové manko a remizoval so Celticom Glasgow 2:2.V nominácii Sparty zo zdravotných dôvodov chýbali traja Slováci, brankár Dominik Holec i obrancovia Lukáš Štetina s Dávidom Hanckom. Favorizovaní Milánčania sa ujali vedenia v 24. minúte, keď Zlatan Ibrahimovič našiel v šestnástke Brahima Diaza, ktorý sa zbavil obrancu a prekonal aj brankára. Onedlho mohol skórovať aj sám Ibrahimovič, ale po faule na svoju osobu nepremenil jedenástku, lopta sa od brvna odrazila nad. Domácich to z hľadiska bodového zisku nemuselo mrzieť, po zmene strán pridali poisťujúce zásahy náhradník Rafael Leao a Diogo Dalot. AC vedie tabuľku o dva body pred Lille, tretí Celtic si pripísal prvý bod a Sparta je bez bodu na poslednom mieste.Ďalší český zástupca Slovan Liberec prehral v L-skupine na štadióne Crvenej zvezdy Belehrad vysoko 1:5. V hosťujúcom drese absolvoval celé stretnutie Martin Koscelník, ďalší slovenský stredopoliar Jakub Hromada hral do 86. minúty a útočník Lukáš Csáno sedel na lavičke náhradníkov. V druhom dueli tejto skupiny TSG Hoffenheim triumfoval na ihrisku KAA Gent 4:1.V K-skupine remizoval CSKA Moskva na vlastnom ihrisku s Dinamom Záhreb 0:0. Feyenoord Rotterdam bez zraneného útočníka Róberta Boženíka podľahol doma AC Wolfsberger prekvapujúco jasne 1:4. Hostia ťažili z hetriku Michaela Liendla aj z troch premenených jedenástok. Prekvapenie sa zrodilo tiež na úkor Tottenhamu Hotspur, ktorý v J-skupine prehral na trávniku Royalu Antverpy 0:1. Premožiteľ fortunaligového FC DAC 1904 Dunajská Streda z 3. predkola LASK Linz zdolal doma Ludogorec Razgrad 4:3, hosťom nestačil hetrik Elvisa Manua.