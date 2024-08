EL: Plzeň si vybojovala postup a postúpil, päť gólov Besiktasu

Odvety play off Európskej ligy:

APOEL Nikózia - FK RFS Riga 2:1 pp (0:1), 2:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 75. Sušič, 90.+4 Donis - 40. Ikaunieks

/prvý zápas: 1:2, postúpila Riga/



FC Petrocub-Hincesti - Ludogorec Razgrad 1:2 (1:0)

Góly: 28. Ambros - 75. Delev, 90.+3 Rick, ČK: 58. Mudrac (Petrocub-Hincesti)

/prvý zápas: 0:4, postúpil Ludogorec/



IF Elfsborg - Molde FK 0:1 pp (0:0), 4:2 v rozstrele z 11 m

Gól: 62. Berisha

/prvý zápas: 1:0, postúpil Elfsborg/



Ajax Amsterdam - Jagiellonia Bialystok 3:0 (1:0)

Góly: 43. Fitz-Jim, 64. Taylor, 71. Brobbey

/prvý zápas: 4:1, postúpil Ajax/



Besiktas Istanbul - FC Lugano 5:1 (1:0)

Góly: 7. a 71. Immobile, 65. Fernandez, 70. Rafa Silva, 90.+2 Ucan - 59. Vladi

/prvý zápas: 3:3, postúpil Besiktas/



RSC Anderlecht - Dinamo Minsk 1:0 (0:0)

Gól: 83. Amuzu

/prvý zápas: 1:0, postúpil Anderlecht/



FCSB - LASK Linz 1:0 (1:0)

Gól: 90.+3 Olaru

/prvý zápas: 1:1, postúpil FCSB/



Heart of Midlothian - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Gól: 76. Červ

/prvý zápas: 0:1, postúpila Plzeň/

/M. Tvrdoň odohral celý zápas, E. Jirka (obaja Plzeň) sedel na lavičke náhradníkov/



Rapid Viedeň - SC Braga 2:2 (1:0)

Góly: 9. Arrey-Mbi (vl.), 47. Jansson - 68. El Ouazzani (z 11 m), 70. Horta

/prvý zápas: 1:2, postúpila Braga/



Shamrock Rovers - PAOK Solún 0:2 (0:0)

Góly: 64. Ozdojev, 75. Despodov

/prvý zápas: 0:4, postúpil PAOK/



TSC Bačka Topola - Maccabi Tel Aviv 1:5 (0:3)

Góly: 90.+2 Mboungou - 2. a 6. Addo, 12. Asante, 56. Turgeman, 89. Shahar

/prvý zápas: 0:3, postúpil Maccabi/



Bratislava 29. augusta (TASR) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam potvrdili rolu favorita v dvojzápase s poľským tímom Jagiellonia Bialystok a postúpili do hlavnej fázy Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete play off zvíťazili 3:0, ich súper sa tak predstaví v Európskej konferenčnej lige.Z účasti v EL sa tešili aj hráči Anderlechtu, ktorí zdolali Dinamo Minsk v oboch stretnutiach 1:0. O postupoch Rigy a Elfsborgu sa rozhodlo v jedenástkových rozstreloch. Lotyšský klub síce podľahol APOELu Nikózia 1:2 pp, no z domáceho stretnutia mal náskok jedného gólu. Rovnako na tom bol aj švédsky Elfsborg.