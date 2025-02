AS Rím musí počas zápasu s Portom uzavrieť časť štadióna

Rím 5. februára (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v stredu nariadila AS Rím uzavrieť jednu stranu svojho štadióna počas play off Európskej ligy proti FC Porto. Dôvodom sú talianski priaznivci, ktorí opakovane narúšali verejný poriadok a dopúšťali sa výtržností počas nedávneho zápasu EL s Eintrachtom Frankfurt (2:0).



Disciplinárna komisia UEFA zároveň uložila klubu pokutu vo výške 30.000 eur. Eintracht dostal finančný trest 25.000 eur za nepokoje v Ríme spôsobené vlastnými priaznivcami. Riadiaci orgán európskeho futbalu v samostatnom konaní uložil holandskému klubu Twente Enschede pokutu 35.000 eur a nariadil aj uzavretie časti jeho domovského štadióna počas domáceho duelu play off EL proti Bodo/Glimt. Správu priniesla agentúra AP.