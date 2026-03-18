Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Šport

El Aynaoui z AS Rím sa stal terčom lúpežného prepadnutia

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Autor TASR
Rím 18. marca (TASR) - Marocký futbalista Neil El Aynaoui z AS Rím sa stal v talianskej metropole terčom lúpežného prepadnutia. Do jeho domu v utorok v skorých ranných hodinách preniklo šesť ozbrojených mužov a odnieslo si cennosti v hodnote približne 10.000 eur.

Lúpežníci prenikli do domu cez okno, následne zobudili El Aynaouiho, ohrozovali ho zbraňou a potom jeho, jeho matku, brata a ďalších dvoch členov rodiny zamkli v jednej z miestností. Dvadsaťštyriročný stredopoliar informoval o incidente svoj klub a ten ho uvoľnil z tréningu pred štvrtkovým stretnutím Európskej ligy, v ktorom Rimania nastúpia v domácej osemfinálovej odvete proti Bologni. Prvý duel sa skončil remízou 1:1.

El Aynaoui rozšíril širokú paletu hráčov pôsobiacich v rímskych kluboch, ktorí sa stali v uplynulých rokoch obeťou lúpeže či krádeže. Patria medzi nich Wesley, Mario Gila, Mario Vecino, Mattia Zaccagni, Toma Bašič, Chris Smalling, Phillipe Mexes a Christian Panucci. Informácie priniesol portál Football Italia.
