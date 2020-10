Guľova Plzeň do skupiny neprenikla, v Izraeli prehrala

Play off EL UEFA 2020/2021 /na jeden zápas/:



CFR Kluž - KuPS Kuopio 3:1 (2:0)



Góly: 5. a 56. Rondón, 42. Debeljuh - 90.+3 Udoh







Ararat Armenia - CZ Belehrad 1:2 (0:1)



Góly: 72. Lima - 45. Katai, 60. Falcinelli







Dinamo Záhreb - Flora Tallinn 3:1 (2:0)



Góly: 26. a 87. Ademi, 11. Gavranovič - 65. Sinjavskij







Royal Charleroi - Lech Poznaň 1:2 (0:2)



Góly: 56. Fall - 34. Ramirez, 41. Puchacz, ČK: 77. ŠATKA (Lech) po 2. ŽK



/za hostí Ľ. Šatka nastúpil v základe a v 77. min. videl ČK/







Slovan Liberec - APOEL Nikózia 1:0 (0:0)



Gól: 90.+5 Mara (z 11 m)



/za domácich J. Hromada (ŽK) a M. Koscelník celý zápas/







Malmö FF - CF Granada 1:3 (1:1)



Góly: 45. Berget - 30. Machis, 58. Puertas, 85. Herrera







Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven 0:2 (0:1)



Góly: 22. Zahavi, 61. Gakpo







Hapoel Beer Ševa - Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)



Gól: 4. Josue (z 11 m)



Bratislava 1. októbra (TASR) - Futbalisti rumunského CFR Kluž postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2020/2021. Vo štvrtkom súboji play off zdolali doma 3:1 fínske KuPS Kuopio. Fíni vyradili v 2. predkole slovenského majstra Slovan Bratislava.Do skupinovej fázy prenikol aj poľský klub Lech Poznaň, ktorý zvíťazil na pôde belgického Charleroi 2:1. V drese hostí nastúpil v základnej zostave slovenský kapitán Ľubomír Šatka, ale duel nedohral. V 77. minúte dostal druhú žltú kartu a musel predčasne z ihriska.Na zápasy skupiny sa môže tešiť aj Liberec, ktorý zdolal doma APOEL Nikózia 1:0 gólom z penalty v 90.+5 minúte. Z postupu sa tak tešia aj Slováci Jakub Hromada a Martin Koscelník, ktorí odohrali celý zápas, Hromada dostal žltú kartu.Slovenský tréner Adrian Guľa s Viktoriou Plzeň do skupiny EL neprešiel, "Viktorka" prehrala na ihrisku izraelského Hapoelu Beer Ševa 0:1. O triumfe domácich rozhodol už v 4. minúte z penalty Josue. Slovenský stredopoliar Plzne Miroslav Káčer sledoval súboj z lavičky náhradníkov.Granada zvíťazila na ihrisku Malmö FF 3:1, skupinu si zahrá aj PSV Eindhoven po výhre 2:0 na pôde Trondheimu.Play off EL sa hrá na jeden zápas, úspešný tím postúpi do skupinovej fázy súťaže. Jej žreb prebehne v piatok 2. októbra o 13.00 h v Nyone.