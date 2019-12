La Liga: Mal Real kopať dve penalty? El Clasico plné sporných momentov

Barcelona 19. decembra (TASR) - Po dlhých sedemnástich rokoch sa prestížne španielske futbalové "El Clasico" medzi Barcelonou a Realom Madrid skončilo bezgólovou remízou. Rekordný štart v tradičnom súboji odvekých rivalov si v stredu pripísal obranca "bieleho baletu" Sergio Ramos, ktorý nastúpil už na svoj 43. zápas proti Barcelone. Nikto v histórii nezasiahol do "El Clasica" viackrát.



Samotný súboj priniesol niekoľko kontroverzných situácií. V dvoch z nich hral hlavnú úlohu stopér Realu Raphael Varane. Najskôr v pokutovom území "blaugranas" spadol po ostrom zákroku Clementa Lengleta, a o niekoľko chvíľ neskôr ho zatiahol za dres Ivan Rakitič. V ani jednom prípade sa hlavný arbiter Alejandro Hernandez nerozhodol využiť systém VAR. "Boli tam dva fauly na Varanea. Znovu však VAR nezareagoval a rozhodca penaltu neodpískal," znelo v oficiálnom vyhlásení madridského klubu. Hneval sa aj kapitán Ramos: "Mali sme dvakrát kopať penaltu. Boli to celkom jasné situácie. VAR je tu na to, aby pomáhal futbalu. Žiaľ, nemôžeme to zmeniť."



Na opačnej strane v druhom polčase zasa padol v pokutovom území Luis Suarez, no ani v tomto momente rozhodca pokutový kop nenariadil. Rozhodnúť ale mohol iný moment. Necelých 15 minút pred koncom duelu Ferland Mendy poslal ideálnu prihrávku Karimovi Benzemovi, ktorý z tesnej blízkosti bez problémov skóroval. VAR však zachytil milimetrový ofsajd francúzskeho obrancu, a tak gól neplatil.



Zápas sa mal pôvodne uskutočniť už 26. októbra, no po vlne demonštrácií katalánskych separatistov ho preložili na 18. decembra. Aj v stredu podvečer pokračovali protesty za samostatnosť Katalánska. Stret katalánskej polície a demonštrantov si vyžiadal 46 ľahko zranených ľudí, ďalších osem bolo prevezených do tamojšej nemocnice na rozsiahle ošetrenia. Priebeh súboja z hľadiska bezpečnosti však žiadne dramatické momenty nepriniesol. V úvode druhého polčasu domáci priaznivci zahádzali plochu žltými nafukovacími loptami a vytiahli transparent s veľkým nápisom "sloboda". Hlavný rozhodca duel na moment prerušil, aby sa plocha vyčistila a duel sa následne až do konca odohral bez komplikácií.



"Zápas sa hral v skutočne vysokom tempe. Počas hry som si všimol na ihrisku len nejaké žlté lopty, no všetko prebiehalo bez problémov. Ľudia protestujú, nevidím na tom nič zvláštne. Nemám na to ani nejaký vyhranený názor. Z hľadiska futbalu sme dnes remizovali, to je všetko," dodal po súboji kouč domácich Ernesto Valverde. Jeho zverenci tak aj po dohrávke 10. kola La Ligy naďalej zostávajú na čele tabuľky o skóre práve pred Realom.