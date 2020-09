DAC v Linzi gól od negatívneho rekordu, Storck: Myslíme pozitívne

Linz 25. septembra (TASR) - V rakúskom Linzi vo štvrtok večer nechýbalo veľa, aby sa FC DAC 1904 Dunajská Streda stal spoludržiteľom rekordnej prehry slovenského futbalového tímu v európskych pohároch. Naďalej ňou zostáva výsledok Matadoru Púchov, ktorý v októbri 2003 v odvete 1. kola Pohára UEFA "vyfasoval" na Camp Nou od FC Barcelona debakel 0:8. Podobný výprask, o gól milosrdnejší, si z konfrontácie 3. predkola Európskej ligy UEFA 2020/2021 s domácim LASK-om odviezol tím nemeckého kormidelníka Bernda Storcka.



Už možnosť hrať túto fázu bola pre klub zo Žitného ostrova historická, nikdy predtým totiž v pohárovej Európe nedošiel tak ďaleko. Hráči fortunaligového lídra si chceli zápas užiť a pokúsiť sa prekvapiť štvrtý tím uplynulého ročníka najvyššej rakúskej súťaže, ktorý bol vzhľadom na skúsenosti i kvalitu kádra favorit. Na ihrisku to od úvodných minút do bodky potvrdil, dominoval vo všetkých herných činnostiach. Po prvom polčase viedol po dvoch presných zásahoch Marka Raguža 2:0 a položil základ vysokého triumfu. Po zmene strán a rýchlom treťom góle, resp. po vylúčení Cesara Blackmana sa koncepcia DAC úplne rozsypala. Do čoho domáci kopli, z toho bol gól. Štvrtý, piaty, šiesty a napokon aj siedmy klinec. V novom ročníku rakúskej ligy strelili hráči LASK-u v dvoch zápasoch dva góly, proti Dunajskej Strede doslova explodovali. "Náš cieľ bol dostať sa do play off, žiaľ, v úvode zápasu prišli naše dve chyby a z nich padli dva góly. Je ťažké zvrátiť stav 0:2 proti silnému súperovi a navyše na jeho ihrisku. LASK sa vlani dostal v Európskej lige do osemfinále a proti nám potvrdil, že má kvalitné mužstvo. Chceli sme s výsledkom niečo urobiť, no po treťom góle a následnej červenej karte bolo po našich nádejach. Musíme si z tohto zápasu vziať ponaučenie z hľadiska plnenia našich ďalších cieľov. Už v nedeľu proti Trenčínu sa chceme vrátiť na víťaznú vlnu," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii Storck, ktorého tím prišiel o deväťzápasovú víťaznú šnúru.



Pozitívne nastavenie v hlavách bude teraz pre hráčov DAC alfa a omega. "Musia myslieť pozitívne a najmä si oddýchnuť, pretože v uplynulom období sme s úzkym kádrom hrali trikrát do týždňa. Povedal som hráčom, aby zdvihli hlavy. Bola to pre nás všetkých dobrá skúsenosť, ukázalo sa, že Európska liga je iný level," poznamenal Storck, ktorého zverencov prekvapili domáci vysokým pressingom až so siedmimi hráčmi. Aj preto bola taktika hrať od brankára Martina Jedličku vysoké lopty. "Keby sme rozohrávali nakrátko, počkali by si na našu chybu. Zámer bol hrať vysoké lopty na Ramireza, aby vyhrával hlavičkové súboje a z toho ťažili ďalší hráči ako Kalmár, Balič či Divkovič. Za stavu 0:2 sme túto taktiku museli zmeniť a záver polčasu bol z našej strany dobrý. Žiaľ, po centri z ľavej strany sme nedokázali skórovať a znížiť," vrátil sa Storck k šanci Marka Divkoviča, ktorého vychytal brankár Alexander Schlager.



Obranca DAC Dominik Kružliak patril k lepším hráčom svojho tímu, ani on však nezastavil gólovú smršť LASK-u. "Ťažko sa hodnotí, skutočne ťažko sa hľadajú slová po takomto debakli. Prehrali sme zaslúžene a treba priznať, že sme mohli aj vyšším rozdielom. Verím, že je to facka, ktorá nám do budúcnosti pomôže," snažil sa na trpkom večeri nájsť pozitívum. Výhra domácemu Linzu nespadla do lona, jeho hráči sa o ňu pričinili celozápasovým aktívnym prístupom. "Súper naozaj potvrdil, že má inú kvalitu. Nám zápas vôbec nevyšiel, nezachytili sme vstupy do oboch polčasov a už sa to s nami viezlo. Nie je ľahké prehrať 0:7, ale nezostáva nám nič iné, iba sa koncentrovať na ligu a domáci pohár. Nesmie nám po tejto prehre klesnúť sebavedomie," varoval Kružliak. So spoluhráčmi sa po vypadnutí z EL môžu naplno sústrediť na boj o majstrovský titul, po 7. kole sú s plným počtom najhorúcejší adepti na jeho zisk.



Dominik Thalhammer si po zápase mohol mädliť ruky, hráčom sotva mohol niečo vytknúť. "Sme spokojní, pred súperom sme mali rešpekt, analyzovali sme hru Dunajskej Stredy. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, na trávniku sme pôsobili suverénne. V prvom polčase sme možno mali trocha problémy, po zmene strán sme to jasne zvládli," uviedol lodivod LASK-u Linz, ktorý sa v play off EL predstaví na budúci štvrtok na ihrisku Sportingu Lisabon.





Vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik