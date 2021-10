Dvojgólový Haraslín po dueli s Lyonom: Nezaslúžili sme si prehrať

Praha 22. októbra (TASR) – Ani dva góly slovenského futbalového reprezentanta Lukáša Haraslína nepomohli Sparte Praha k zisku bodov s vlaňajším semifinalistom Ligy majstrov. „Rudí" podľahli na Letnej francúzskemu tímu Olympique Lyon 3:4 a nevyužili šancu pootvoriť si dvere do ďalšej fázy Európskej ligy UEFA.



„Ťažko sa mi hľadajú slová. Odohrali sme veľmi dobrý zápas a nezaslúžili sme si prehrať. Škoda, nechali sme na ihrisku všetko. Myslím si, že sme sa prezentovali v dobrom svetle. Nechcem povedať, že po dvoch góloch sme sa zatiahli, ale mohli sme pokračovať v útočnej hre z úvodu zápasu. Žiaľ, dostali sme gól do šatne, ktorý súpera nakopol. Po prestávke Lyon ukázal svoju kvalitu. V závere sme už hrali vabank, všetko dopredu. Chceli sme vyrovnať, no dostali sme štvrtý gól. Prehra bolí. Musíme sa z nej poučiť a odraziť sa do ďalších zápasov," uviedol pre server idnes.cz slovenský krídelník, ktorý zabezpečil Sparte dvojgólový náskok a v závere trafil žrď.



Haraslín v 4. minúte otvoril skóre, keď si pripravil streleckú pozíciu na hranici šestnástky a jeho tečované zakončenie zapadlo do siete. Náskok zdvojnásobil v 19. minúte po tom, ako dostal prihrávku na ľavej strane, potiahol si loptu do pokutového územia a pomedzi nohy obrancu Jeromea Boatenga vystrelil presne k žrdi.



Slovenskému obrancovi domácich Dávidovi Hanckovi odoprel VAR gól v nadstavenom čase, v ktorom predsa len znížil Ladislav Krejčí. Sparta už vyrovnať nestihla a figuruje so štyrmi bodmi na druhej priečke. „Myslím si, že v ofenzíve naša hra nebola zlá. Haraslín, Pešek aj Hložek platili na súpera svojou rýchlosťou. Ukázali, čo v nich je, a nadviazali na kvalitné výkony z ligy," povedal tréner Sparty Pavel Vrba.



Veľkú zásluhu na úspešnom obrate Lyonu mal kamerunský útočník Karl Toko Ekambi, ktorý rovnako ako Haraslín vsietil dva góly. „Na Sparte sme to mali ťažké, čo nám bolo jasné už pred začiatkom zápasu. V úvode sme inkasovali dva góly a bolo náročné ešte niečo urobiť s výsledkom, vďaka bojovnému výkonu sa nám to však podarilo."