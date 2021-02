EL: Slavia s Leicesterom bez gólov, Spurs a United mieria za postupom

Hráč Tottenhamu Lucas Moura (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi tretí gól do bránky Wolfsbergeru v zápase osemfinále Európskej ligy Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur v Budapešti 18. februára 2021. Foto: TASR/AP

Hráč Bragy Andraž Šporar (vľavo) v súboji s Rogerom Ibanezom z AS Rím v zápase osemfinále Európskej ligy SC Braga - AS Rím v Brage 18. februára 2021. Foto: TASR/AP

16-finále Európskej ligy, 1. zápasy:



Dynamo Kyjev - Club Bruggy 1:1 (0:0)

Góly: 62. Bujalskij - 67. Mechele



Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven 4:2 (3:2)

Góly: 9. Buchalakis, 37. M'Vila, 45.+2 El Arabi, 83. Masuras - 14. a 40. Zahavi



Young Boys Bern - Bayer Leverkusen 4:3 (3:0)

Góly: 19. a 89. Siebatcheu, 3. Fassnacht, 44. Meschack - 49. a 52. Schick, 68. Diaby



FK Krasnodar - Dinamo Záhreb 2:3 (1:1)

Góly: 28. Berg, 69. Claesson - 15. a 54. Petkovič, 75. Atiemwen



SC Braga - AS Rím 0:2 (0:1)

Góly: 5. Džeko, 87. Mayoral, ČK: 54. Esgaio (Braga)



Slavia Praha - Leicester City 0:0

/J. Hromada (Slavia) nastúpil v 30. minúte/



CZ Belehrad - AC Miláno 2:2 (0:1)

Góly: 52. Kanga (z 11 m), 90.+3 Pankov - 42. Pankov (vlastný), 61. Hernandez (z 11 m), ČK: 77. Rodič (CZ Belehrad)



Real Sociedad - Manchester United 0:4 (0:1) - hralo sa v Turíne

Góly: 27. a 57. Fernandes, 65. Rashford, 90. James



Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur 1:4 (0:3) - hralo sa v Budapešti

Góly: 55. Liendl (z 11 m) - 13. Heung-Min, 28. Bale, 34. Lucas, 88. Carlos Vinicius



OSC Lille - Ajax Amsterdam 1:2 (0:0)

Góly: 72. Weah - 87. Tadič (z 11 m), 89. Brobbey. Rozhodoval: I. Kružliak (SR)



Maccabi Tel Aviv - Šachtar Doneck 0:2 (0:1)

Góly: 31. Alan Patrick, 90.+3 Tete



FC Granada - SSC Neapol 2:0 (2:0)

Góly: 19. Herrera, 21. Kenedy, S. Lobotka (Neapol) hral do 64. minúty



Molde FK - TSG 1899 Hoffenheim 3:3 (1:3) - hralo sa vo Villarreale

Góly: 41. Ellingsen, 70. Ulland-Andersen, 74. Fofana - 8. a 28. Dabbur, 45.+3 Baumgartner



RB Salzburg - Villarreal CF 0:2 (0:1)

Góly: 41. Alcacer, 71. Nino



Royal Antverpy - Glasgow Rangers 3:4 (2:1)

Góly: 45. Avenatti, 45.+8 Refaelov (z 11 m), 66. Hongla - 59. a 90. Barišič (oba z 11 m), 38. Aribo, 83. Kent, ČK: 89. Seck (Antverpy)



Benfica Lisabon - Arsenal Londýn 1:1 (0:0) - hralo sa v Ríme

Góly: 55. Pizzi (z 11 m) - 57. Saka

Bratislava 18. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom prehrali v úvodnom zápase 16-finále Európskej ligy 2020/2021 na pôde španielskej Granady 0:2. Taliansky tím nezachytil vstup do stretnutia, v 21. minúte prehrával dvojgólovým rozdielom. Ďalší gól už nepadol, Lobotka hral do 64. minúty.Pražská Slavia remizovala s Leicesterom City 0:0. Hráči úradujúceho českého šampióna si vypracovali viac streleckých príležitostí, ale dánskeho brankára Kaspera Schmeichela nedokázali prekonať. Od 30. minúty hral za Slaviu slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý vystriedal zraneného Tomáša Holeša.Vzhľadom na cestovné obmedzenia v snahe zastaviť šírenie nových variantov koronavírusu sa stretnutia Real Sociedad - Manchester United a AC Wolfsberger - Tottenham Hotspur nehrali v Španielsku, resp. v Rakúsku. Reštrikcie sa dotkli celkovo šiestich zo siedmich anglických účastníkov európskych súťaží, jedine Leicester City sa predstavil v EL podľa plánu na pôde Slavie Praha.Tottenham v budapeštianskej Aréne Ferenca Puskása rozhodol o triumfe 4:1 už v prvom polčase, keď sa do streleckej listiny postupne zapísali Son Heung-Min, Gareth Bale a Lucas Moura. United tiež využili skutočnosť, že ich baskický súper nemohol nastúpiť v známom prostredí, z náhradného dejiska Turína si "červení diabli" odviezli hladkú výhru 4:0. Dvoma gólmi sa v ich drese zaskvel Bruno Fernandes.Hráči Bayeru Leverkusen v prvom polčase súboja na ihrisku Young Boys Bern totálne "vybuchli". Bundesligista prehrával už 0:3, napokon sa však dokázal pozviechať a zo Švajčiarska si odviezol prijateľnú prehru 3:4.Solídny výsledok do odvety uhral ďalší nemecký tím Hoffenheim, s Molde remizoval v náhradnom dejisku v Španielsku 3:3 aj vďaka dvom gólom Munasa Dabbura. Izraelský útočník mohol po zmene strán zavŕšiť hetrik, v prvom prípade mu prekazil radosť VAR a neskôr nepremenil jedenástku. Aj v šlágri na Olympijskom štadióne v Ríme sa medzi Benficou Lisabon a Arsenalom Londýn (1:1) zrodil nerozhodný výsledok, keď na gól kapitána portugalského tímu Pizziho z jedenástky odpovedal zakrátko Bukayo Saka. Zápas OSC Lille - Ajax Amsterdam (1:2) viedol slovenský rozhodca Ivan Kružliak, holandský zástupca otočil skóre dvoma gólmi v závere stretnutia.Odvety 16-finále sú na programe na budúci týždeň, žreb osemfinále sa uskutoční v piatok 26. februára.