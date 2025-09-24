< sekcia Šport
FC Midtjylland zdolal v úvodnom kole Sturm Graz 2:0
PAOK Solún remizoval s Maccabi Tel Aviv 0:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. septembra (TASR) - Futbalisti dánskeho FC Midtjylland úspešne vstúpili do hlavnej fázy Európskej ligy UEFA. V stredajšom domácom dueli 1. kola zvíťazili nad rakúskym Sturmom Graz 2:0. O ich triumfe rozhodlo zaváhanie brankára hostí Olivera Christensena. ktorý si v 7. minúte po rohu Franculina zrazil loptu do vlastnej siete. V závere pridal poistku Senegalčan Ousmane Diao.
PAOK Solún remizoval s Maccabi Tel Aviv 0:0. Zápas v Grécku sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. V priebehu dňa prišlo v meste k dvom menším protestom demonštrantov, ktorí žiadali vylúčenie izraleských klubov z európskych súťaží v súvislosti s vojenským konfliktom v pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AP. Priamo na štadióne v Solúni bolo okolo 120 fanúšikov Maccabi.
Formát druhej najprestížnejšej európskej súťaže je rovnaký ako vlani. Všetkých 36 účastníkov ligovej fázy odohrá osem zápasov, pričom s každým súperom sa jednotlivé kluby stretnú raz. Najlepších osem tímov postúpi priamo do osemfinále, ďalších šestnásť oň bude bojovať v play off. Finále je na programe 20. mája 2026 v Istanbule na štadióne Besiktasu.
Európska liga - 1. kolo ligovej fázy:
FC Midtjylland - Sturm Graz 2:0 (1:0)
Góly: 7. Christensen (vlqstný), 89. Diao
PAOK Solún - Maccabi Tel Aviv 0:0
