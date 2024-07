Ružomberok napriek prehre v Kostanaji postúpil do 2. predkola

EL - odveta 1. predkola:



FC Tobol Kostanaj - MFK Ružomberok 1:0 (1:0)



Gól: 8. El Messaoudi. ŽK: Henen - Malý, Tučný. Rozhodovali: Redder - Yurdakul, Risum (všetci Dán.)



Tobol: Pokatilov - Gabarajev, Miladinovič, Ndiaye - Tapalov, Mosiašvili (62. Costa), Essien, Česnokov - Henen (75. Žumašev), El Messaoudi, Ivanovič



Ružomberok: Frühwald - Köstl, Malý, Mojžiš (70. Maslo) - Luterán, Lavrinčík, Múdry, Domonkos - Hladík (90.+1 Boďa), Kelemen (46. Tučný), Chrien (79. Gerec)



/prvý zápas: 2:5, postúpil MFK Ružomberok/



Kostanaj 18. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do 2. predkola Európskej ligy. Na pôde kazašského Tobolu Kostanaj síce vo štvrtkovej odvete 1. predkola prehrali 0:1, predtým však v prvom meraní síl zvíťazili doma hladko 5:2. Ďalším súperom víťaza Slovenského pohára bude Trabzonspor. Prvý zápas je na programe 25. júla v Ružomberku, odveta sa odohrá 1. augusta v Turecku.Ružomberčania pricestovali do Kazachstanu s komfortným trojgólovým náskokom, už v 8. minúte sa však stenčil. El Messaoudi dostal kolmú prihrávku z prvej od Ivanoviča, odpútal sa od brániaceho hráča a nekompromisne zavesil pod brvno. O chvíľu mohol vyrovnať Domonkos, brankár Tobolu Pokatilov však vytlačil loptu na roh. Domáci v 12. minúte dopravili loptu druhýkrát do siete, ale gól Henena hlavou neplatil pre ofsajd. V ďalšom priebehu prvého polčasu sa hra upokojila. Ružomberčania vyrovnali hru v poli a dobre kombinovali, no iba po šestnástku.Tobol mohol udrieť druhýkrát v 53. minúte. Köstl nezachytil prihrávku El Messaoudiho, lopta sa dostala k Česnokovovi, ktorého krížna strela skončila na ľavej žrdi Frühwaldovej brány. O tri minúty neskôr sa v dobrej šanci ocitol Henen, ale trafil len bočnú sieť. Tobol po sľubnom úvode nepridal druhý gól a nezdramatizoval tak odvetu. Z jeho najväčších šancí ešte v 61. minúte Tapalovova strela tesne minula bránu a v 85. minúte Frühwald zneškodnil strelu z uhla nohou. Na konfrontáciu s tretím tímom uplynulej sezóny tureckej Süper Lig sa tak môže tešiť slovenský zástupca.