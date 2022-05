Frankfurt je historicky prvýkrát víťazom EUFA, Glasgow porazil 5:4

Finále Európskej ligy UEFA - sumár:

Sevilla



Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers 1:1 pp (1:1, 0:0), 5:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 69. Borre - 57. Aribo. Rozstrel z 11 m: Tavernier - 0:1, Lenz - 1:1, Davis - 1:2, Hrustic - 2:2, Arfield - 2:3, Kamada - 3:3, Ramsey - nedal, Kostič - 4:3, Roofe - 4:4, Borre - 5:4. ŽK: Aribo, Wright. Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), 41.500 divákov



Eintracht: Trapp - Tuta (59. Hasebe), Toure, Ndicka (100. Lenz) - Knauff, Sow (106. Hrustic), Rode (90. Jakič), Kostič - Lindström (72. Hauge), Kamada - Borre



Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barišič (117, Roofe) - Jack (74. Davis), Lundstram - Kent, Wright (74. Sakala, 117. Ramsey), Kamara (90.+1 Arfield) - Aribo (101. Sands)

Na snímke futbalista Joe Aribo z Glasgowa Rangers strieľa gól počas finálového zápasu Európskej ligy Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers 18. mája 2022 v Seville. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalista James Tavernier (uprostred) z Glasgowa Rangers a Filip Kostič z Frankfurtu počas finálového zápasu Európskej ligy Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers 18. mája 2022 v Seville. Foto: TASR/AP

Prehľad finálových zápasov Pohára UEFA/EL

1971/72 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:1 a 1:1



1972/73 FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:2 a 0:2



1973/74 Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 2:2 a 2:0



1974/75 Borussia Mönchengladbach - Twente Enschede 0:0 a 5:1



1975/76 FC Liverpool - FC Bruggy 3:2 a 1:1



1976/77 Juventus Turín - Athletic Bilbao 1:0 a 1:2



1977/78 PSV Eindhoven - SEC Bastia 0:0 a 3:0



1978/79 Borussia Mönchengladbach - CZ Belehrad 1:1 a 1:0



1979/80 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 3:2 a 0:1



1980/81 Ipswich Town - AZ Alkmaar 3:0 a 2:4



1981/82 IFK Göteborg - SV Hamburg 1:0 a 3:0



1982/83 RSC Anderlecht Brusel - Benfica Lisabon 1:0 a 1:1



1983/84 Tottenham Hotspur - Anderlecht Brusel 1:1 a 1:1 (4:3 rozstrel z 11 m)



1984/85 Real Madrid - Videoton Székesfehérvár 3:0 a 0:1



1985/86 Real Madrid - 1. FC Kolín 5:1 a 0:2



1986/87 IFK Göteborg - Dundee United 1:0 a 1:1



1987/88 Bayer Leverkusen - Espaňol Barcelona 0:3 a 3:0 (3:2 rozstrel z 11 m)



1988/89 SSC Neapol - VfB Stuttgart 2:1 a 3:3



1989/90 Juventus Turín - AC Fiorentina 3:1 a 0:0



1990/91 Inter Miláno - AS Rím 2:0 a 0:1



1991/92 Ajax Amsterdam - AC Turín 2:2 a 0:0



1992/93 Juventus Turín - Borussia Dortmund 3:1 a 3:0



1993/94 Inter Miláno - Austria Salzburg 1:0 a 1:0



1994/95 AC Parma - Juventus Turín 1:0 a 1:1



1995/96 Bayern Mníchov - Girondins Bordeaux 2:0 a 3:1



1996/97 Schalke 04 Gelsenkirchen - Inter Miláno 1:0 a 0:1 (4:1 rozstrel z 11 m)



1997/98 Inter Miláno - Lazio Rím 3:0 (0:1) v Paríži



1998/99 AC Parma - Olympique Marseille 3:0 (2:0) v Moskve



1999/00 Galatasaray Istanbul - Arsenal Londýn 0:0 v Kodani (4:3 rozstrel z 11 m)



2000/01 FC Liverpool - CD Alaves 5:4 pp (4:4, 3:1) v Dortmunde



2001/02 Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3:2 (2:0) v Rotterdame



2002/03 FC Porto - Celtic Glasgow 3:2 pp v Seville



2003/04 FC Valencia - Olympique Marseille 2:0 v Göteborgu



2004/05 CSKA Moskva - Sporting Lisabon 3:1 v Lisabone



2005/06 FC Sevilla - FC Middlesbrough 4:0 v Eindhoven



2006/07 FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:2 v Glasgowe (3:1 rozstrel z 11 m)



2007/08 Zenit Petrohrad - Glasgow Rangers 2:0 v Manchestri



2008/09 Šachtar Doneck - Werder Brémy 2:1 pp v Istanbule



2009/10 Atletico Madrid - FC Fulham 2:1 pp v Hamburgu



2010/11 FC Porto - Sporting Braga 1:0 v Dubline



2011/12 Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0 v Bukurešti



2012/13 Benfica Lisabon - Chelsea Londýn 1:2 v Amsterdame



2013/14 FC Sevilla - Benfica Lisabon 0:0 v Turíne (4:2 rozstrel z 11 m)



2014/15 FC Sevilla - Dnepr Dnepropetrovsk 3:2 vo Varšave



2015/16 FC Liverpool - FC Sevilla 1:3 v Bazileji



2016/17 Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 v Štokholme



2017/18 Olympique Marseille - Atletico Madrid 0:3 v Lyone



2018/19 Chelsea Londýn - Arsenal Londýn 4:1 v Baku



2019/20 FC Sevilla - Inter Miláno 3:2 v Kolíne



2020/21 Villarreal CF - Manchester United 1:1, 11:10 po 11 m rozstrele v Gdansku



2021/22 Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers 1:1, 5:4 po 11 m rozstrele v Seville



/od ročníka 1997/98 sa finále hrá na jeden zápas/







Najúspešnejšie kluby:



FC Sevilla 6 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020)



FC Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)



Juventus Turín 3 (1977, 1990, 1993)



Inter Miláno 3 (1991, 1994, 1998)



Atlético Madrid 3 (2010, 2012, 2018)



Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979)



Tottenham Hotspur 2 (1972, 1984)



Feyenoord Rotterdam 2 (1974, 2002)



IFK Göteborg 2 (1982, 1987)



Real Madrid 2 (1985, 1986)



AC Parma 2 (1995, 1999)



FC Porto 2 (2003, 2011)



FC Chelsea 2 (2013, 2019)



Eintracht Frankfurt 2 (1980, 2022)







Najúspešnejšie krajiny:



Španielsko 13



Taliansko 9



Anglicko 9



Nemecko 7



Holandsko 4



Portugalsko 2



Rusko 2



Švédsko 2



Belgicko 1



Turecko 1



Ukrajina 1

Sevilla 19. mája (TASR) - Futbalisti Eintrachtu Frankfurt sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Európskej ligy UEFA. V stredajšom finále v španielskej Seville zdolali Glasgow Rangers 5:4 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v predĺžení gól nepadol.Zverenci Olivera Glasnera si vďaka triumfu v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži zabezpečili účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023. Frankfurt nadviazal na úspech z roku 1980, keď vyhral predchodcu Európskej ligy - Pohár UEFA.V 6. minúte sa o prvý dramatický moment postaral Lundstram, ktorý v snahe získať loptu zasiahol Rodeho kopačkou do hlavy. Stredopoliar nemeckého tímu po ošetrení pokračoval v stretnutí s tržnou ranou, ktorú mu zakrýval "turban". Frankfurt mal v prvom polčase na ihrisku veľkú prevahu. V 12. minúte sa Kamada dostal do šestnástky, v nej však vmanévroval s loptou do ťažkej pozície a McGregor si s jeho pokusom poradil. Brankár škótskeho tímu bol v permanencii aj po strele Knauffa, ktorú vyrazil na roh. Po polhodine podnikol Kostič šprint z hĺbky vlastnej polovice, potiahol loptu až do šestnástky súpera, no krížnym pokusom minul ľavú žrď bránky Rangers. Frankfurt nebol za svoju aktivitu odmenený gólom.Naopak, bol to škótsky tím, ktorému sa aj s dávkou šťastia podarilo otvoriť skóre. Sérii zaváhaní dal pečať Tuta, keď ako posledná inštancia spadol v súboji s rozbehnutým Aribom. Útočník Rangers postupoval sám na Trappa a nedal mu šancu umiestnenou strelou k žrdi - 0:1. Vyrovnanie mal v 67. minúte po chybe obrany "jazdcov" na nohe Kamada, jeho lob však pristál iba na hornej sieti. Čo sa nepodarilo jemu, vyšlo o dve minúty neskôr Borremu. Kostič našiel rafinovaným centrom kolumbijského spoluhráča, ktorý si našiel priestor medzi dvoma stopérmi a šikovným tečom usmernil loptu z tesnej blízkosti do siete - 1:1. V ďalšom priebehu šancí výrazne ubudlo, ani jeden tím nechcel spraviť zbytočnú chybu a duel z tohto dôvodu dospel do predĺženia.V jeho úvode po chybe Basseyho vnikol do pokutového územia Borre, stopér Rangers však následne svoje zaváhanie napravil, keď v poslednej chvíli vložil súperovmu hráčovi nohu do strely. V 107. minúte vypálil tvrdo Barišič, ale iba do miesta, kde stál pripravený Trapp a ten loptu vyboxoval. V 118. minúte mohol rozhodnúť Kent, ale vo vyloženej šanci trafil iba nohu brankára Eintrachtu. V rozstrele z 11 m zaváhal jedine Ramsey vo štvrtej sérii. Víťazstvo Eintrachtu následne spečatil Borre, ktorý strelil aj gól na 1:1., tréner Frankfurtu:, tréner Rangers: