Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Šport

Futbalisti Midtjyllandu zvíťazili na pôde Fredrikstadu 3:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vytvorili si tak výbornú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou, ktorá je na programe o týždeň.

Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti dánskeho Midtjyllandu zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy na pôde nórskeho Fredrikstadu 3:1. Vytvorili si tak výbornú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou, ktorá je na programe o týždeň.



prvé zápasy 3. predkola EL:

Lincoln Red Imps - FC Noah 1:1 (0:1)

Fredrikstad FK - FC Midtjylland 1:3 (0:2)
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely