< sekcia Šport
Futbalisti Midtjyllandu zvíťazili na pôde Fredrikstadu 3:1
Vytvorili si tak výbornú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou, ktorá je na programe o týždeň.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti dánskeho Midtjyllandu zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy na pôde nórskeho Fredrikstadu 3:1. Vytvorili si tak výbornú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou, ktorá je na programe o týždeň.
prvé zápasy 3. predkola EL:
Lincoln Red Imps - FC Noah 1:1 (0:1)
Fredrikstad FK - FC Midtjylland 1:3 (0:2)
