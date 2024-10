Galatasaray zdolal Elfsborg 4:3, Braga podľahla Glimtu 1:2

Európska liga - 3. kolo ligovej fázy:



Galatasaray SK - IF Elfsborg 4:3 (3:0)



Góly: 28. Icardi, 39. Pettersson (vlastný), 44. Yilmaz, 83. Akgün – 52. Hult, 65. Baidoo (z 11 m), 90.+2 Larsson







Sporting Braga - FK Bodö/Glimt 1:2 (0:0)



Góly: 64. Niakate – 53. Evjen, 90.+4 Nielsen, ČK: 67. Niakate (Braga) po druhej ŽK



/M. Tomič (Bodö/Glimt) sedel na lavičke/



Bratislava 23. októbra (TASR) - Futbalisti Galatasarayu SK zaznamenali druhý triumf v ligovej fáze Európskej ligy 2024/2025. V stredajšom zápase 3. kola zdolali pred domácimi priaznivcami švédsky IF Elfsborg 4:3. FK Bodö/Glimt uspel na pôde portugalského tímu Sporting Braga 2:1. Slovenský obranca Michal Tomič nedostal šancu od trénera Kjetila Knutsena a celý duel bol na lavičke nórskeho šampióna.Turecký tím išiel do vedenia v 28. minúte, keď Mauro Icardi spracoval loptu vo vnútri šestnástky a prízemnou strelou prekonal gólmana Isaka Petterssona. Švédsky brankár si o niekoľko minút dal vlastný gól, keď si nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete. Do konca prvého dejstva domáci zvýšili na 3:0 po presnej strele Alpera Yilmaza z vnútra veľkého vápna. Po zmene strán sa podarilo otvoriť strelecký účet aj hosťom. Simon Hedlund poslal pas do šestnástky, ktorý spracoval Niklas Hult. Ten zakončil strelou tesne nad zemou. Po hodine hry vykresal nádej Michael Baidoo, ktorý skóroval z pokutového kopu. V 83. minúte však Yunus Akgün vrátil Galatasarayu dvojgólové vedenie. V nadstavenom čase ešte znížil Johan Larsson, no na zisk bodov to pre Elfsborg nestačilo.Sporting Braga nestačil na nórsky Bodö/Glimt. Hostia sa dostali do vedenia v 53. minúte po strele zblízka Hakona Evjena. O jedenásť minút neskôr sa podarilo vyrovnať Sikou Niakatéovi dorážkou z bezprostrednej blízkosti. O zisku troch bodov pre nórsky tím napokon rozhodol v nadstavenom čase Villads Nielsen.