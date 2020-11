Gattuso po výhre Neapola v Rijeke: Prvú polhodinu sme boli na výlete

Rijeka 6. novembra (TASR) - Tréner futbalistov SSC Neapol Gennaro Gattuso bol po treťom vystúpení jeho zverencov v Európskej lige nahnevaný. "Partenopei" síce zvíťazili na pôde Rijeky 2:1, no v prvom polčase podali nevýrazný výkon. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil v základnej jedenástke hostí a hral do 60. minúty.



Neapol prehrával v Chorvátsku od 13. minúty, keď sa presadil Robert Murič. "V prvej polhodine to bol z našej strany mizerný výkon. Pripadalo mi to, ako keby sme boli na výlete. Hazardovali sme s dobrým menom klubu. Na konci prvého polčasu sme sa našťastie zobudili a strelili dôležitý vyrovnávajúci gól do šatne," uviedol Gattuso pre oficiálnu webovú stránku Neapola.



O vyrovnanie sa postaral Diego Demme. O víťazstve SSC rozhodol v 62. minúte vlastný gól Filipa Brauta. "Ku cti mužstva slúži, že dokázalo zareagovať na nepriaznivý vývoj. Celkovo však nie som spokojný s prístupom. Tento tím má veľkú kvalitu, no ak chce dosahovať dobré výsledky na pravidelnej báze, musí k tomu pridať aj správnu mentalitu," zdôraznil bývalý dlhoročný stredopoliar milánskeho AC. Neapol figuruje na čele tabuľky, rovnako šesť bodov majú aj AZ Alkmaar a Real Sociedad San Sebastian.