EURÓPSKA LIGA: Getafe pre koronavírus odmieta vycestovať do Milána

Madrid 11. marca (TASR) - Prezident FC Getafe Angel Torres je pre hrozbu koronavírusu rozhodnutý nepustiť hráčov španielskeho futbalového klubu na štvrtkový osemfinálový zápas Európskej ligy na pôde Interu Miláno. Metropola Lombardska je ohniskom nákazy v Taliansku a Torres odmieta podstúpiť takéto riziko.



"V žiadnom prípade nevycestujeme do Milána. Európska futbalová únia musí ten zápas odložiť, alebo ho presunúť do iného mesta. My tam určite nepôjdeme, neprekáža nám, ak by sme mali prehrať aj kontumačne," vyhlásil Torres pre rozhlasovú stanicu Onda Cero.



V utorok hlásili z Talianska už 631 úmrtí v dôsledku ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom a nárast doterajšieho počtu nakazených na vyše 8500. Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že karanténa platná v Lombardsku sa rozširuje na celú krajinu. Vláda nariadila zrušenie všetkých športových podujatí do 3. apríla, nariadenie sa však nevzťahuje na medzinárodné podujatia na talianskej pôde. Zápasy EL sú v rozsahu zodpovednosti UEFA. Duel Inter - Getafe (21.00) je zatiaľ naplánovaný na San Sire bez divákov.



"Pýtali sme sa UEFA, či sa zápas môže uskutočniť inde ako v epicentre epidémie koronavírusu. My určite nebudeme riskovať naše zdravie. Ak sa nič nezmení, nikam nevycestujeme," dodal Torres. Dres Interu oblieka aj slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.