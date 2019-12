Európska liga: Aká je budúcnosť Greifa a Šporara v Slovane?

Bratislava 13. decembra (TASR) - V radoch ŠK Slovan Bratislava vyčnievali počas jesene v Európskej lige futbalisti na oboch koncoch ihriska. Brankár Dominik Greif pravidelne držal fortunaligového majstra v súbojoch s favoritmi svojimi zákrokmi a útočník Andraž Šporar obsadil s piatimi gólmi druhé miesto v poradí strelcov skupinovej fázy.



Viac gólov (6) ako Slovinec dosiahol jedine Kolumbijčan Alfredo Morelos v drese glasgowských Rangers. "Som veľmi spokojný, no vymenil by som nejaký gól za body navyše. Štyri body nie sú veľa, ale táto skupina bola veľmi ťažká. Wolverhampton a Braga hrajú každý víkend zápasy, aké my zažijeme len v dueloch s nimi. Môžeme byť hrdí, ukázali sme, že máme kvalitu, ale chýbajú nám skúsenosti," povedal 25-ročný Šporar, ktorého kanonierske schopnosti lákajú pozornosť zahraničných klubov: "Neviem, či to bol môj posledný zápas za Slovan, možno áno, možno nie. Na Tehelnom poli sa mi páči, ale keď niečo príde... Aj keby som dal 200 gólov, nemôžem vrátiť Slovanu toľko, čo mi dal. Som veľmi vďačný, na začiatku to z mojej strany nebolo ideálne, no verili mi. Sú to najkrajšie momenty v mojej kariére."



Podobná situácia je v prípade Greifa, ani jeden sa bezprostredne po štvrtkovom záverečnom stretnutí s Bragou nechcel konkrétnejšie vyjadriť ku svojej budúcnosti. Obaja najprv mieria na dovolenku. "Naozaj neviem. Uvidíme, vôbec sa nezaoberám týmito vecami. Absolvovali sme toľko zápasov, že na to ani nie je čas. Ak príde ponuka, musí ju posúdiť klub. Keď zhodnotí, že to je v poriadku, potom to budem riešiť ja. To je ešte dlhá cesta," reagoval 22-ročný brankár.



Greif sa tiež ohliadol za celým vystúpením Slovana v EL, ktoré vyústilo do tretej priečky v K-skupine: "Treba si to zhodnotiť z lepšej stránky, skončili sme pred tímom z prvého koša. Každý jeden z nás získal obrovské množstvo skúseností, tréneri, hráči, klub. Verím, že to do budúcna pomôže každému z nás. Hodnotím to iba pozitívne, celý čas sme boli realisti. Vedeli sme, ako sme sa sem dostali, aj ako sme získali tie body, bolo tam dosť šťastia v niektorých situáciách. Nemáme si čo vyčítať, zápasov bolo obrovské množstvo aj v lete, bavíme sa o celom roku 2019. Pre mňa osobne zápas vo Wolverhamptone, domáce víťazstvo nad Besiktasom, dvojzápas play off s PAOK, to sú spomienky, na ktoré človek nikdy nezabudne."



Je otázne, či budú Greif, Šporar alebo ďalší získavať ešte spomienky v belasom drese. Takisto tréner Ján Kozák ml. si počká, s akým kádrom bude pracovať v jarnej časti: "Nechcem hodnotiť, či by sa mali posunúť, samozrejme, ja ako tréner by som bol rád, keby zostali. Keď prídu do klubu ponuky, ktoré uspokoja majiteľa, niektorí odídu. Našou prácou bude dobre ich nahradiť."