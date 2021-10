Hanckov gól musela potvrdiť videotechnika, Kamaru vypískali deti

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slovenský futbalista Dávid Hancko strelil podľa vlastných slov jeden z najdôležitejších gólov vo svojej kariére. Vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny Európskej ligy 2021/2022 rozhodol na Letnej o víťazstve pražskej Sparty nad Glasgow Rangers 1:0 a Sparta je tak po dvoch dueloch aj jeho zásluhou na postupovej priečke.



Ľavý obranca českého tímu sa presadil v 29. minúte hlavou po rohovom kope Jakuba Pešeka. „Asi sa dá povedať, že to bol môj najdôležitejší gól. Momentálne sa o štandardné situácie môžeme oprieť, veľmi ma to teší. A teší ma to o to viac, že po remíze v Kodani, kde sme možno pokukovali po troch bodoch, sme to doma potvrdili. To je hlavné," povedal Hancko pre klubový web.



Slovenský reprezentant odohral celý zápas, jeho krajan Lukáš Haraslín bol na ihrisku do 75. minúty a dostal žltú kartu.



Hancko zakončil center na zadnú žrď, jeho gól ešte musela potvrdiť videotechnika. „Videl som, že hráč, ktorý ma bráni, nie je taký dôsledný. Pri druhom rohu som hovoril Pešekovi, nech tam ide aj Lukáš Haraslín. Povedal som mu, nech to kopne na prvú tyč, vyšlo to. A že to tam takto zapadlo, to bolo trochu šťastie. Vedel som, že tam lopta môže prísť, snažil som sa to ´líznuť´ na zadnú. Vďaka bohu to tam tam padlo. Bol som si gólom istý, na mojej radosti to bolo vidieť. Bežal som ďalej k rohovej zástavke. Tým, že som bol blízko na úrovni bránkovej čiary, tak som bol presvedčený, že to zapadlo do brány. Potom som sa pozrel na rozhodcu a videl som, že ukazuje, že to je gól."



Škótsky tím dohrával bez vylúčeného Glena Kamaru. Tento hráč bol vlani vo štvrťfinále európskej ligy terčom rasistických urážok v súboji s českým majstrom Slaviou Praha. Mal sa ich dopustiť obranca zošívaných Ondřej Kúdela, ktorý však vinu poprel. Napriek tomu dostal dištanc na desať zápasov. Kamara sa odvtedy dostal do nemilosti českých fanúšikov a svoje si vytrpel aj na ihrisku Sparty. Desaťtisíc detí na štvrtkovom zápase bučalo pri každom jeho dotyku s loptou.



Pre trest za rasizmus v augustovom dueli s Monakom nemohli prísť na Letnú dospelí fanúšikovia, no vďaka výnimke dorazilo na štadión 10.879 detí od 6 do 14 rokov so sprievodom.



„Rozprávali sme sa sa o tom v kabíne. Bolo to veľmi dojemné. Keď sme vybehli na rozcvičku, tak mi naskočila husia koža. Bolo mi až do plaču a stále trochu je. Neviem, či to bolo tou energiou. Bolo to niečo, čo som v živote nezažil. Musíme deťom poďakovať. Atmosféra počas celého zápasu aj pri rozcvičke bola vynikajúca. Verím, že výkonom a zápasom sme sa deťom odvďačili a verím, že na to nikdy nezabudnú."



Sparta je po dvoch zápasoch na druhom mieste so štyrmi bodmi bez inkasovaného gólu, líder z Lyonu má plný počet bodov. „Pre nás to bol veľmi dôležitý zápas. Chceme postúpiť do jarnej fázy, odrazili sme as veľmi dobre," povedal pre klubový web tréner Pavel Vrba.